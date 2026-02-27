Premier League chọn Đông Nam Á để khởi động chiến lược mới

Premier League chọn Singapore làm điểm khởi đầu cho nền tảng phát trực tiếp riêng, mở ra bước đi chiến lược có thể định hình lại thị trường bản quyền bóng đá.

Premier League chuẩn bị kĩ lưỡng cho một chiến lược thương mại mới.

Từ mùa giải tới, người hâm mộ tại Singapore sẽ có thể xem toàn bộ 380 trận mỗi mùa thông qua ứng dụng mang tên Premier League Plus.

Đây là mô hình phát trực tiếp đến người tiêu dùng, không thông qua đài truyền hình truyền thống. Giải đấu đã ký thỏa thuận sáu năm với StarHub để triển khai dịch vụ này, bắt đầu từ mùa giải 2026/27.

Giám đốc điều hành Richard Masters xác nhận đây là bước đi được cân nhắc kỹ lưỡng. Ứng dụng mới sẽ phát sóng đầy đủ các trận đấu, kèm nội dung hậu trường và kênh 24/7. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây chỉ là thử nghiệm tại một thị trường nhỏ.

Khả năng mở rộng sang Anh hoặc Mỹ hiện được đánh giá là rất thấp. Kể từ năm 1992, Sky Sports đóng vai trò trung tâm trong việc thương mại hóa và xây dựng thương hiệu Premier League.

Hợp đồng bản quyền nội địa giai đoạn 2025-2029 giữa giải đấu với Sky Sports và TNT Sports có giá trị 6,7 tỷ bảng.

Chi phí theo dõi bóng đá đang trở thành gánh nặng với người hâm mộ. Từ năm 2027, khán giả tại Anh có thể phải chi khoảng 1.350 bảng mỗi năm nếu đăng ký đầy đủ các nền tảng phát sóng Premier League và Champions League.

Sự thử nghiệm ở Singapore sẽ là bước đầu tiên cho một kế hoạch rộng lớn hơn của Premier League.

Mô hình trực tiếp được kỳ vọng giúp đơn giản hóa việc tiếp cận nhưng nó cũng đặt ra nhiều thách thức.

Premier League sẽ phải tự đảm nhận khâu sản xuất, vận hành và chăm sóc khách hàng tại Singapore. Đây là những lĩnh vực mà các đài truyền hình đã tích lũy kinh nghiệm suốt nhiều năm.

Một vấn đề khác là tính độc lập nội dung. Khi tự phát sóng, giải đấu sẽ phải chứng minh khả năng duy trì chuẩn mực báo chí và tính khách quan như các nhà đài truyền thống.

Bước đi tại Đông Nam Á vì thế mang ý nghĩa thử nghiệm chiến lược. Nếu thành công, Premier League có thể cân nhắc mở rộng. Nhưng hiện tại, đây vẫn là phép thử thận trọng trong bức tranh bản quyền toàn cầu trị giá hàng tỷ bảng.

