Manchester United đổi khác từ sự bình tĩnh của Lammens

Sự điềm tĩnh của Senne Lammens trong quãng cuối trận trước Everton thuộc vòng 27 Premier League hôm 24/2 cho thấy Manchester United tìm được điểm tựa nơi khung gỗ.

Lammens đang chứng tỏ bản lĩnh ở MU.

Everton không hề giấu ý đồ ở những tình huống cố định. Họ dồn người vào khu vực 5,50 mét, vây kín thủ môn MU rồi treo bóng thẳng vào trung tâm vòng cấm. Cách làm đó lặp lại 10 lần trong suốt trận đấu. Không có nhiều biến hóa, chỉ có sức ép và va chạm.

Và phần lớn những pha bóng ấy kết thúc giống nhau: Senne Lammens băng ra, đấm bóng hoặc bắt gọn, giải nguy gọn gàng.

Sau trận, HLV David Moyes thừa nhận Everton tin rằng thủ môn đối phương sẽ không xử lý tốt đến vậy. Ông gọi màn trình diễn ấy là “quá tuyệt vời”. Đó không phải lời xã giao. Đó là sự thừa nhận dành cho một thủ môn đã thắng trong cuộc chiến thể lực lẫn tâm lý.

Thử thách lớn nhất đến ở 15 phút cuối. Khi Manchester United dẫn bàn, Everton dồn toàn lực tấn công. 5 trong số 10 quả phạt góc được thực hiện sau phút 75. Bóng liên tục được treo vào. Áp lực tăng theo từng nhịp. Chỉ một pha xử lý thiếu dứt khoát cũng có thể khiến trận đấu đổi chiều.

Lammens vẫn đang cho thấy sự ổn định trong màu áo MU.

Nhưng Lammens không chệch choạc. Anh chọn vị trí chính xác, lao ra đúng thời điểm và không để bóng hai rơi vào khu vực nguy hiểm.

Quan trọng hơn, thủ thành người Bỉ bắt gọn vài cú sút ở thời khắc nhạy cảm để giảm nhịp trận đấu. Những động tác ấy tưởng như đơn giản, nhưng lại có giá trị lớn. Chúng giúp hàng thủ phía trên ổn định lại đội hình và giữ sự tập trung.

HLV Michael Carrick nhấn mạnh đến sự “bình tĩnh” và “điềm đạm” của học trò. Hai phẩm chất ấy là điều Manchester United thiếu trong quãng thời gian trước đó. Khi bóng được treo vào vòng cấm, cảm giác lo lắng từng xuất hiện trên khán đài lẫn trong chính hệ thống phòng ngự.

Một năm trước, câu chuyện rất khác. Altay Bayindir và Andre Onana từng để thủng lưới trực tiếp từ phạt góc trong khoảng thời gian ngắn. Mỗi pha bóng bổng khi ấy đều tạo ra sự bất an. Hàng thủ thiếu niềm tin, còn thủ môn thiếu sự chắc chắn.

Giờ đây, cảm giác ấy giảm đi rõ rệt. Lammens mang lại sự chủ động. Anh không chờ bóng đến sát vạch vôi mới phản ứng. Anh bước ra và làm chủ không gian. Hậu vệ luôn thích một thủ môn như vậy. Khi người gác đền dám chịu trách nhiệm, cả hệ thống phía trước cũng chơi với tâm thế khác.

Có Lammens, khung thành của MU trở nên an toàn hơn.

Bản hợp đồng 18,2 triệu bảng từ Royal Antwerp từng bị nghi ngại vì kinh nghiệm còn hạn chế. Anh chỉ có 55 trận tại giải VĐQG Bỉ trước khi đến Old Trafford. Nhưng sự trưởng thành của Lammens cho thấy ban lãnh đạo đặt niềm tin đúng chỗ. Thay vì chọn một phương án an toàn hơn, họ trao cơ hội cho một thủ môn trẻ có cá tính mạnh.

Carrick cũng thừa nhận bước nhảy từ môi trường cũ sang Manchester United là rất lớn. Tuy nhiên, ông đánh giá cao bản lĩnh của Lammens. Anh không bị choáng ngợp bởi bầu không khí và áp lực. Anh giữ được sự tập trung, bất kể sân đấu hay đối thủ.

15 phút cuối tại Merseyside vì thế không chỉ là câu chuyện về vài pha đấm bóng. Đó là hình ảnh thu nhỏ của sự thay đổi nơi khung gỗ Manchester United. Không còn cảm giác mong manh mỗi khi đối thủ treo bóng. Không còn ánh mắt hoang mang khi vòng cấm trở nên chật chội.

Một trận đấu chưa thể khẳng định tất cả. Nhưng những gì Lammens thể hiện cho thấy Manchester United đã tìm thấy sự ổn định ở vị trí từng gây nhiều tranh cãi. Và đôi khi, thay đổi lớn nhất của một đội bóng bắt đầu từ sự bình tĩnh của người đứng sau cùng.