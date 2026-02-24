Lammens, Cunha nhận mưa lời khen từ fan MU

Người hâm mộ phát sốt với màn trình diễn của Matheus Cunha và Senne Lammens sau khi MU đánh bại Everton 1-0 thuộc vòng 27 Premier League rạng sáng 24/2.

Lammens chơi cực hay trước sức ép từ Everton. Ảnh: Reuters.

Senne Lammens nhận nhiều lời khen nhờ sự chắc chắn trong khung gỗ. Một CĐV viết trong phần thảo luận TalkingPoints của United In Focus: "Tôi không bao giờ lo lắng khi Lammens đứng trong khung thành".

Người khác nhận định anh xứng đáng là Cầu thủ hay nhất trận. Có ý kiến còn ví thủ môn người Bỉ như "Schmeichel cải trang", nhằm nhấn mạnh phong thái tự tin và ổn định. Và thực tế, ban tổ chức Premier League cũng bình chọn Lammens là cầu thủ hay nhất trận.

Lammens tiếp tục cho thấy khả năng chịu áp lực tốt. Anh xử lý an toàn trong những tình huống Everton dồn bóng vào vùng cấm và giữ sạch lưới để bảo toàn lợi thế mong manh.

Ở tuyến trên, Cunha cũng gây ấn tượng với đường chuyền mở ra bàn thắng cho Sesko thông qua Bryan Mbeumo. Một số CĐV cho rằng anh chưa thật sự nổi bật xuyên suốt trận đấu, nhưng thừa nhận pha tiền kiến tạo đó có chất lượng rất cao.

Không ít người cũng khen Cunha hoạt động năng nổ khi thường xuyên lùi sâu phòng ngự với khả năng giữ bóng chắc chắn, qua đó góp phần giúp MU giành trọn 3 điểm.

MU có chuyến làm khách không dễ dàng tại Hill Dickinson Stadium. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 nhạt nhòa, thế trận thiếu đột biến và không nhiều cơ hội rõ ràng. Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Sesko vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định.

Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua top 4. Ba điểm tại Merseyside giúp đội bóng của Michael Carrick trở lại vị trí thứ 4. Dưới thời Carrick, Manchester United thắng 5 trong 6 trận gần nhất tại Premier League. Họ hiện hơn Chelsea 3 điểm và kém đội xếp thứ 3 là Aston Villa 3 điểm.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD