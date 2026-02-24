Carrick khiến Amorim bẽ mặt với Sesko

Cựu tiền đạo Michael Owen dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn của Benjamin Sesko tại MU.

Chia sẻ trên sóng truyền hình, Owen thẳng thắn nhận định rằng dưới thời HLV tiền nhiệm Ruben Amorim, Sesko gần như không thể hiện được đúng năng lực. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rõ rệt trong thời gian qua, đặc biệt kể từ sau sự xuất hiện của HLV Michael Carrick.

“Trước đây, cậu ấy không tạo ra được những màn trình diễn như mong đợi. Còn bây giờ, cậu ấy ghi bàn liên tục ở khắp mọi nơi”, Owen nhấn mạnh.

Điều đáng nói là chân sút người Slovenia không phải lúc nào cũng được xếp đá chính trong hệ thống của HLV Carrick, nhưng vẫn biết cách để lại dấu ấn mỗi khi có cơ hội vào sân.

Thực tế trên sân cỏ đang chứng minh nhận định của Owen hoàn toàn có cơ sở. Sesko nhiều lần được HLV Carrick tung vào sân từ ghế dự bị và ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Khả năng chọn vị trí thông minh, nền tảng thể lực sung mãn cùng sự lạnh lùng trước khung thành giúp anh trở thành “quân bài tẩy” lợi hại của đội chủ sân Old Trafford.

Sesko tỏa sáng trước Everton. Ảnh: Reuters.

Tính từ đầu năm 2026, Sesko ghi 6 bàn tại Premier League, nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 8. Ngoài ra, anh đã ghi 3 bàn thắng khi vào sân từ băng ghế dự bị, thống kê tốt nhất Premier League mùa này.

Nói về việc sử dụng Sesko từ ghế dự bị, HLV Carrick cho biết: “Cậu ấy thể hiện sự tự tin thực sự trong những pha di chuyển. Ben đang có phong độ tốt, chúng tôi cũng có những cuộc thảo luận hiệu quả. Cậu ấy kiên nhẫn và hiểu một tiền đạo giỏi cần làm gì. Tôi rất hài lòng về Sesko, cậu ấy một lần nữa tạo ra sự khác biệt”.

Chiến thắng trước Everton giúp MU củng cố vị trí trong top 4 Premier League với 48 điểm, hơn đội xếp sau là Chelsea 3 điểm.

