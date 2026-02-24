Cú sốc chấn thương của MU

Ngay trước trận đấu với Everton, MU đón nhận tin không vui khi trung vệ trụ cột Lisandro Martinez dính chấn thương bắp chân và bị loại khỏi danh sách thi đấu.

Martinez dính chấn thương ngay trước trận gặp Everton.

Theo xác nhận từ nội bộ đội bóng, tuyển thủ Argentina gặp vấn đề trong buổi tập cuối cùng trước trận và không kịp hồi phục. Đây được xem là tổn thất lớn với MU trong bối cảnh họ đang cạnh tranh quyết liệt một vị trí trong top 4 Premier League.

Sự vắng mặt của Martinez buộc HLV Michael Carrick phải sử dụng Leny Yoro đá cặp cùng Harry Maguire ở cuộc đối đầu với Everton. Bộ đôi này thi đấu chắc chắn, giúp “Quỷ đỏ” giữ sạch lưới trên sân khách, qua đó giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Dù vậy, chấn thương của Martinez vẫn khiến người hâm mộ MU không khỏi lo lắng. Trung vệ sinh năm 1998 mới trở lại thi đấu từ tháng 12/2025 sau quãng thời gian 8 tháng nghỉ dưỡng thương vì đứt dây chằng chéo trước (ACL).

Sự tái xuất của Martinez từng mang đến sự ổn định đáng kể cho hàng thủ “Quỷ đỏ”. Anh cùng Harry Maguire tạo nên cặp trung vệ vững chắc, góp phần giúp MU kéo dài chuỗi 5 trận bất bại trước cuộc chạm trán Everton.

Dự kiến, Martinez nghỉ thi đấu khoảng hai tuần. Khả năng anh kịp bình phục cho chuyến làm khách trước Newcastle vào ngày 4/3 hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu Martinez vẫn không kịp tái xuất, HLV Carrick có thể sử dụng Yoro hoặc Matthijs de Ligt để đá cặp với Maguire.

Chiến thắng trước Everton giúp MU củng cố vị trí trong top 4 Premier League với 48 điểm, hơn đội xếp sau là Chelsea 3 điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Bàn thắng từ góc hẹp của cầu thủ trẻ MU Hôm 21/2, JJ Gabriel ghi bàn ở góc cực khó trong chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 Wolves.