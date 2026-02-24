Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí ẩn đầu gối của Fabian Ruiz

Tiền vệ người Tây Ban Nha chưa thể trở lại vì chấn thương đầu gối và nhiều khả năng ngồi ngoài ở trận lượt về vòng play-off Champions League gặp Monaco.

Fabian Ruiz chưa thể ra sân cho PSG.

Lần gần nhất Fabian Ruiz ra sân là ngày 16/1, trong chiến thắng 3-0 của Paris Saint-Germain trước Lille. Anh chơi trọn vẹn và thể hiện phong độ tốt. Tuy nhiên, sau trận đó, tiền vệ người Tây Ban Nha gặp vấn đề ở đầu gối và phải nghỉ thi đấu.

Ban đầu, chấn thương được đánh giá là nhẹ. Nhưng quá trình hồi phục kéo dài hơn dự kiến. Đến thời điểm này, Fabian Ruiz vẫn chưa trở lại thi đấu.

Gần như chắc chắn cựu sao Napoli sẽ không có tên trong danh sách đăng ký cho trận lượt về play-off Champions League gặp Monaco ngày 26/2. HLV Luis Enrique giữ quan điểm không sử dụng cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất. Hôm 12/2, ông cho biết Fabian Ruiz đang tiến triển nhưng chưa thể xác định ngày tái xuất.

Tín hiệu tích cực là tiền vệ sinh năm 1996 bắt đầu tập với bóng từ tuần trước. Anh đang tập riêng trên sân, theo thông báo từ bộ phận y tế CLB. Đây là bước quan trọng trong quá trình hồi phục.

Từ khi chấn thương hôm 16/1, Fabian Ruiz bỏ lỡ 7 trận của PSG. Nếu tính cả cuộc đối đầu Monaco, con số sẽ là 8. Trong đó có 6 trận Ligue 1 và 2 trận Champions League.

Mùa trước, Fabian Ruiz chỉ nghỉ 2 trận vì chấn thương nhẹ. Sự khác biệt là rất rõ. Mùa này, tiền vệ người Tây Ban Nha chơi 24 trận trên mọi đấu trường, ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo. Thành tích này giảm sút hơn nhiều so với mùa trước, khi anh đóng góp 19 bàn thắng cho đội bóng.

PSG không muốn mạo hiểm trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Fabian Ruiz có thể trở lại khi đội làm khách trước Le Havre, hoặc muộn hơn là trận gặp Monaco tại Ligue 1 vào ngày 6/3.

Bên cạnh đó, Ousmane Dembele cũng là dấu hỏi lớn. Cầu thủ này gặp chấn thương ở chân, bị thay ra trong hiệp một trận lượt đi với Monaco và vắng mặt ở trận gặp Metz. Enrique khẳng định ông sẽ không đăng ký Dembele nếu anh chưa hoàn toàn bình phục.

HLV người Tây Ban Nha cho biết chấn thương của Dembele không nghiêm trọng, chỉ là một va chạm khiến anh không thể thi đấu tốt. Dù vậy, việc tiền đạo này liên tục gặp vấn đề thể lực mùa này khiến PSG không khỏi lo lắng, nhất là khi đội bóng đang bước vào giai đoạn quyết định.

