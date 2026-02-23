Báo Pháp chê Dro thiếu thể chất sau trận đá chính đầu tiên

Lần đầu đá chính cho PSG, Dro gây ấn tượng về xử lý bóng nhưng bị truyền thông Pháp đặt dấu hỏi lớn về khả năng tranh chấp và sức mạnh.

Lần đầu đá chính cho PSG, Dro gây ấn tượng về xử lý bóng nhưng bị truyền thông Pháp đặt dấu hỏi lớn về khả năng tranh chấp và sức mạnh.

Dro có trận đá chính đầu tiên cho PSG trong chiến thắng 3-0 trước Metz, đội cuối bảng Ligue 1. Những con số cho thấy màn ra mắt của cầu thủ gốc Philippines không hề tệ: 53 lần chạm bóng, thực hiện 42 đường chuyền và chính xác 39 lần. Anh tham gia vào nhịp luân chuyển bóng của đội chủ sân Parc des Princes một cách khá mạch lạc.

Tuy nhiên, báo chí Pháp không nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Tờ L'Équipe đánh giá Dro vẫn là “một dự án hơn là một thực tại”. Theo phân tích của nhà báo Hugo Delom, tiền vệ này cho thấy tố chất khác biệt, nhưng còn khá mong manh trong các pha va chạm. Anh gặp khó khi tranh chấp tay đôi và chưa duy trì được những pha bứt tốc ở cường độ cao.

Vấn đề lớn nhất được chỉ ra là thể chất. L'Équipe nhận định bước nhảy vọt về mặt thể lực sẽ quyết định tương lai của Dro tại Paris. CLB tin rằng anh cần tăng cường sức mạnh, đặc biệt ở phần thân dưới, để chịu va đập tốt hơn và giữ được sự sắc bén khi trận đấu mở ra với tốc độ cao. Nếu không cải thiện điểm này, quá trình thích nghi tại Ligue 1 sẽ không dễ dàng.

Dù vậy, Dro vẫn để lại dấu ấn chuyên môn. Anh xử lý gọn trong không gian hẹp, có một pha đánh gót khiến khán đài phấn khích và vài tình huống chạm bóng hai nhịp rất nhanh. Truyền thông Pháp mô tả đó là sự pha trộn giữa bóng đá đường phố và bóng đá học viện, thứ thường gắn với dấu ấn La Masia.

Các đồng đội dành cho anh nhiều lời khen. Gonçalo Ramos gọi Dro là “một cầu thủ rất đặc biệt” và cho rằng anh hòa nhập như thể đã ở PSG từ lâu, dù mới chỉ một tháng.

Sau trận, Dro thừa nhận anh bất ngờ với cường độ của Ligue 1. “Tôi từng nghĩ trình độ sẽ thấp hơn. Nhưng trận nào đối thủ cũng mạnh mẽ và giàu thể lực. Tôi phải tiếp tục làm việc để thành công”, anh chia sẻ.

Câu hỏi mà L'Équipe đặt ra cũng là điều người hâm mộ chờ đợi: Dro cần bao lâu để thực sự tạo ra khác biệt?