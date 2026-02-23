PSG trả cho Mbappe 61 triệu euro

PSG buộc phải trả 61 triệu euro cho Kylian Mbappe, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa nhà vô địch Ligue 1 và cầu thủ người Pháp.

Mbappe thắng kiện PSG và nhận được số tiền khổng lồ.

Sau khi tòa án Pháp ra phán quyết buộc PSG thanh toán các khoản lương và thưởng còn nợ, đội bóng thủ đô quyết định không kháng cáo. Trong thông báo phát đi, PSG nhấn mạnh họ không muốn kéo dài thêm thủ tục "đã lê thê quá lâu", đồng thời khẳng định CLB giờ tập trung hoàn toàn cho dự án thể thao và thành công tập thể.

Tranh chấp xoay quanh việc PSG từ chối chi trả một số cam kết tài chính sau khi Mbappe quyết định rời CLB theo dạng tự do vào hè 2024. Phán quyết của tòa nêu rõ tổng số tiền PSG phải thanh toán là 60,9 triệu euro.

Đáng chú ý, 36,6 triệu euro là phần còn lại của khoản phí lót tay khổng lồ khi Mbappe gia hạn hợp đồng trước đó. Ngoài ra, PSG phải trả 17,25 triệu euro tiền lương chưa thanh toán cho các tháng 4, 5 và 6/2024, kèm theo tiền nghỉ phép và các khoản thưởng liên quan.

Mối quan hệ giữa Mbappe và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi rạn nứt nghiêm trọng từ mùa 2023/24, khi tiền đạo tuyên bố không kích hoạt điều khoản gia hạn. Anh từng bị gạt khỏi đội hình trong chuyến du đấu châu Á trước mùa giải, dù sau đó trở lại và góp công giúp PSG vô địch quốc nội thêm một lần nữa. Tuy nhiên, căng thẳng âm ỉ không bao giờ biến mất.

Đại diện pháp lý của Mbappe coi phán quyết này là sự minh oan hoàn toàn, khẳng định CLB không có quyền giữ lại những khoản tiền được ràng buộc bằng hợp đồng. Về phần mình, luật sư PSG tuyên bố đội bóng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo phán quyết và bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ chây ì.

Khoản chi 61 triệu euro là cú đánh tài chính đáng kể, nhưng PSG chấp nhận để khép lại ồn ào trong mối lương duyên với chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

