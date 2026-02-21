Vinicius, Mbappe có thể bị kiện

Gianluca Prestianni có thể khởi kiện Vinicius Junior và Kylian Mbappe nếu được UEFA minh oan trong vụ điều tra cáo buộc phân biệt chủng tộc ở Champions League.

Luật sư thể thao Fraser MacKinven của hãng luật Burness Paull nhận định Prestianni có thể kiện ngược Vinicius, Mbappe dù còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo ông, nếu các phát biểu công khai gây tổn hại danh tiếng và bị chứng minh là sai sự thật, Prestianni có thể khởi kiện đối phương vì tội phỉ báng.

MacKinven nhấn mạnh: "Bên đưa ra cáo buộc có thể phải chứng minh tính xác thực của phát ngôn. Nếu không làm được, họ có nguy cơ chịu trách nhiệm pháp lý, gồm bồi thường tài chính và xin lỗi công khai".

Sự việc xảy ra ở trận play-off lượt đi Champions League giữa Benfica và Real Madrid hôm 18/2. Sau khi va chạm với Prestianni, Vinicius tố cáo trọng tài Francois Letexier việc đối phương dùng lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc. Trọng tài lập tức kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc, tạm dừng trận đấu khoảng 10 phút trước khi bóng lăn trở lại.

Sau trận, nhiều cầu thủ Real Madrid, trong đó có Mbappe, lên án hành vi của Prestianni. Vinicius cũng đăng tải thông điệp, khẳng định anh một lần nữa trở thành mục tiêu của hành vi kỳ thị.

Tuy nhiên, Prestianni phủ nhận hoàn toàn. Cầu thủ người Argentina cho rằng Vinicius nghe nhầm và khẳng định bản thân chưa từng có hành vi phân biệt chủng tộc. Ngày 18/2, UEFA xác nhận chỉ định thanh tra đạo đức và kỷ luật để điều tra.

Nếu bị kết tội theo Điều 14 trong quy định kỷ luật của UEFA, Prestianni có thể đối mặt án treo giò 10 trận. Hiện cuộc điều tra của UEFA vẫn đang tiếp diễn và chưa có kết luận cuối cùng.

Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.