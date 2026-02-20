Cuộc tranh chấp pháp lý giữa PSG và tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

PSG trả tiền cho Mbappe. Ảnh: Reuters.

Theo L'Equipe, PSG vừa chuyển khoản 4 triệu euro trong tổng số 6 triệu euro còn nợ Mbappe, nhằm tuân thủ quyết định do Hội đồng Tòa án lao động Pháp ban hành ngày 12/12/2025.

Trước đó, cơ quan này yêu cầu PSG thanh toán tổng cộng 60,9 triệu euro cho Mbappe. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Paris mới chỉ chi trả 55 triệu euro trong đợt đầu tiên, khiến các luật sư của Mbappe phải gửi yêu cầu chấp hành án tới trụ sở CLB nước Pháp.

L'Equipe cũng cho biết thêm PSG mong muốn Mbappe chấp nhận nhượng bộ một phần phán quyết, đặc biệt là yêu cầu công khai nội dung bản án trên trang chủ của CLB trong vòng một tháng. Hai bên hiện vẫn tiếp tục đàm phán.

Trong trường hợp số tiền 2 triệu euro còn lại không được thanh toán đúng hạn, PSG có thể tiếp tục đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ phía cơ quan thi hành án.

Mbappe thắng kiện CLB cũ. Ảnh: Reuters.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện của Mbappe cách đây khoảng một năm rưỡi, liên quan đến khoản tiền 55 triệu euro tiền lương và thưởng mà anh cho rằng chưa được thanh toán trong mùa giải cuối cùng khoác áo PSG (2023/24). Sau quá trình xem xét, cả Liên đoàn Bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) lẫn Tòa án lao động đều ra phán quyết có lợi cho tiền đạo của Real Madrid.

Đáp lại phán quyết này, PSG cân nhắc khả năng kháng cáo nhằm đòi lại khoản tiền hơn 60 triệu euro. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội thành công của đội bóng thủ đô Paris là không cao khi các cơ quan pháp lý trước đó đều đứng về phía Mbappe.

Về phần mình, Mbappe thông qua đội ngũ luật sư tuyên bố “không có ý định hòa giải” với đội bóng cũ.

