Barcelona nổ 'bom tấn' Alvarez sau World Cup?

Theo tiết lộ từ truyền thông Argentina, tiền đạo Julian Alvarez nhiều khả năng gia nhập Barcelona sau World Cup 2026.

Barcelona săn đón Alvarez. Ảnh: Reuters.

Đài Radio La Red khẳng định chân sút sinh năm 2000 ấp ủ tham vọng thi đấu tại sân Camp Nou, và thời điểm sau khi World Cup 2026 khép lại được xem là thích hợp để hiện thực hóa ước nguyện này.

Trước mắt, Alvarez vẫn tập trung toàn lực cho Atletico Madrid và đặc biệt là mục tiêu cùng đội tuyển Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup tại giải đấu tổ chức vào tháng 6.

Hiện tại, Atletico đã đề nghị Alvarez gia hạn hợp đồng thêm nhiều năm sau những màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên, báo chí Tây Ban Nha cho biết chân sút này khó ký gia hạn trước khi World Cup 2026 diễn ra.

Về phía Barcelona, đội chủ sân Camp Nou đang gấp rút lên kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm cho Robert Lewandowski. Dù tiền đạo người Ba Lan vẫn duy trì phong độ ổn định, ban lãnh đạo “Blaugrana” hiểu rằng họ cần một phương án trẻ trung và giàu năng lượng hơn cho tương lai.

Barcelona tìm người thay Lewandowski. Ảnh: Reuters.

Với khả năng di chuyển linh hoạt, dứt điểm đa dạng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, Alvarez được xem là mảnh ghép lý tưởng cho hàng công đội bóng xứ Catalonia.

Năm 2024, Atletico chi đến 95 triệu euro để đón Alvarez về thi đấu. Báo chí Tây Ban Nha cho biết Barcelona cũng phải trả số tiền gần tương tự nếu muốn đón tuyển thủ Argentina về thi đấu.

Trong phòng thay đồ Barcelona, nhiều cầu thủ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Alvarez. Trung vệ Ronald Araujo và tài năng trẻ Pau Cubarsi từng công khai đánh giá cao đẳng cấp cũng như tinh thần thi đấu của chân sút người Argentina. Những phát biểu này phần nào cho thấy Alvarez sẽ nhận được sự chào đón nếu cập bến Camp Nou.

Truyền thông Argentina tin rằng Barcelona sẽ là bến đỗ lý tưởng để Alvarez phát triển sự nghiệp và cạnh tranh cho những danh hiệu lớn trong tương lai.

