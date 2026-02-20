Gordon có giá gần trăm triệu bảng

Anthony Gordon được định giá tới 95 triệu bảng, trong bối cảnh Liverpool được cho là muốn có chữ ký của ngôi sao Newcastle.

Newcastle quyết không bán rẻ Gordon.

Theo truyền thông Anh, Newcastle không muốn mất trụ cột và sẽ chỉ xem xét đàm phán nếu nhận được đề nghị rơi vào khoảng 95 triệu bảng. Đội bóng vùng Đông Bắc sẽ gây khó dễ cho Liverpool, tương tự cách họ từng làm với Alexander Isak trước đó.

Một thương vụ chuyển nhượng tới Anfield sẽ mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với Gordon. Anh sinh ra tại Merseyside và có gia đình là người hâm mộ Liverpool, dù trưởng thành từ học viện Everton.

Theo nguồn tin từ Caught Offside, Liverpool hiện chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ. Tuyển thủ 24 tuổi cũng từng được liên hệ tới Arsenal và Manchester City, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai tại St James’ Park.

Mùa giải năm nay, Gordon thi đấu thăng hoa. Ở trận play-off lượt đi Champions League thắng Qarabag 6-1 hôm 19/2, tiền đạo của Newcastle ghi tới 4 bàn thắng chỉ trong hiệp một. Cú poker giúp Gordon đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên của Newcastle ghi 4 bàn trong một trận đấu cúp châu Âu.

Phong độ ấn tượng ấy cũng đưa anh vào nhóm những chân sút hay nhất Champions League mùa này với 10 bàn sau 9 trận. Gordon chỉ còn xếp sau Kylian Mbappe về số pha lập công (13 bàn).

Tới thời điểm này, Gordon có 170 lần ra sân tại Premier League và ghi 28 bàn thắng. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng đà tiến bộ rõ rệt, anh được xem là phương án nâng cấp đáng kể cho bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ.

