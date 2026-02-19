Hành động đẹp của MU

Giữa lịch thi đấu bị xé lẻ và những khung giờ oái oăm, Manchester United chọn cách đứng về phía người hâm mộ bằng việc cung cấp xe khách khứ hồi miễn phí cho chuyến làm khách xa nhất mùa giải.

MU hỗ trợ chi phí đi lại cho CĐV trong chuyến làm khách trước Bournemouth. Ảnh: Reuters.

Trận gặp Bournemouth thuộc vòng 31 Premier League diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/3 (rạng sáng 21/3, giờ Việt Nam) là một trong nhiều lần Manchester United phải thi đấu vào khung giờ không thuận tiện mùa này.

Với giờ bóng lăn tại sân Vitality, không ít CĐV sẽ phải xin nghỉ làm để kịp di chuyển hơn 400 km xuống bờ biển phía Nam.

Đây cũng là chuyến đi xa nhất của MU tại Premier League mùa này. Chi phí xe khách thường vào khoảng 50 bảng, tàu hỏa còn đắt hơn. Đáng chú ý, không có phương tiện công cộng nào đủ khả năng đưa CĐV trở lại Manchester ngay trong đêm sau trận đấu.

Trong bối cảnh đó, CLB quyết định tài trợ toàn bộ chi phí xe khách khứ hồi cho những CĐV mua được vé. MU được phân bổ 1.299 vé tại Vitality, sân vận động nhỏ nhất giải với sức chứa 11.307 chỗ. Những người sở hữu vé sẽ nhận hướng dẫn đặt chỗ trên các chuyến xe miễn phí, với nhiều lựa chọn khác nhau.

Đây không phải quyết định ngẫu hứng. MU bàn thảo nội bộ ngay khi lịch thi đấu được công bố tháng trước. Sáng kiến này có sự phối hợp giữa Giám đốc Tương tác CĐV Rick McGagh với Ban Cố vấn CĐV và Diễn đàn CĐV của CLB.

Với MU, văn hoá khán đài là một phần không thể tách rời. Ảnh: Reuters.

Bối cảnh càng khiến động thái này trở nên đáng chú ý. Từ ngày 9/2 đến 10/4, MU chỉ có hai trận đấu vào cuối tuần trong 8 vòng.

Trước đó, trong 12 tuần từ đầu tháng 10 đến Giáng sinh, họ chỉ đá một trận sân nhà vào cuối tuần. Lịch thi đấu liên tục bị điều chỉnh vì sóng truyền hình và việc sớm bị loại khỏi các giải đấu cúp khiến nhịp độ càng thiếu ổn định.

Tháng 10 năm ngoái, CEO Omar Berrada đã làm việc với lãnh đạo Premier League để bày tỏ quan ngại về việc dời lịch dày đặc. CLB nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa đến sân đối với bóng đá Anh và đề nghị công bố lịch sớm hơn, đặc biệt vào dịp lễ.

