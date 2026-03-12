Kịch bản Indonesia dự World Cup 2026

Người hâm mộ Indonesia mơ về việc đội tuyển góp mặt tại World Cup 2026 dù viễn cảnh không quá thực tế.

Tuyển Indonesia có quyền mơ về cơ hội dự World Cup 2026 dù rất thấp.

Với việc tuyển Iran có thể rút lui khỏi World Cup 2026, FIFA phải tìm phương án thay thế. Theo kế hoạch, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Nếu đội bóng Tây Á không tham dự, FIFA phải điều chỉnh lại cấu trúc giải đấu hoặc lựa chọn đội khác thay thế.

Do đó, nhiều CĐV Indonesia hy vọng cánh cửa World Cup có thể mở ra. Trên mạng xã hội, một kịch bản được lan truyền khá rộng rãi. Đó là Iran rút lui, còn Iraq và UAE không thể tranh vé play-off vì gặp khó khăn về khâu chuẩn bị do xung đột ở Trung Đông. Khi đó Oman sẽ được chọn thay Iran, còn Indonesia được đôn lên dự vòng play-off liên lục địa.

Dù vậy, kịch bản này bị đánh giá là thiếu tính khả thi. Trong các phương án được giới chuyên môn nhắc tới, Indonesia không có tên. Phương án phổ biến nhất là trao suất dự World Cup trực tiếp cho Iraq. Khi đó, UAE (đội thua Iraq) sẽ chuyển sang dự vòng play-off liên lục địa.

Một kịch bản khác cũng được đề cập là Iraq nhận vé thay Iran, nhưng nhánh play-off liên lục địa chỉ còn lại hai đội Bolivia và Suriname thi đấu trực tiếp để tranh suất cuối cùng.

Ngoài ra, FIFA có thể giữ nguyên cấu trúc hiện tại và bảng G World Cup 2026 chỉ còn 3 đội gồm Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Thậm chí, FIFA cũng có quyền chọn Italy thay chính Iran.

Vì vậy, dù hy vọng được nhắc đến, khả năng Indonesia bất ngờ góp mặt tại World Cup 2026 gần như không thực tế.

