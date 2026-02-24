Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khác biệt giữa Gyokeres và Sesko

  • Thứ ba, 24/2/2026 21:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cả Viktor Gyokeres lẫn Benjamin Sesko từng bị hoài nghi nhưng sau vài tháng, mọi thứ dần thay đổi.

Cả Gyokeres và Sesko đều phần nào cho thấy giá trị ở Ngoại hạng Anh.

Gyokeres hiện chạm mốc 10 bàn tại Ngoại hạng Anh. Con số cho thấy anh dần tìm được nhịp ghi bàn ổn định trong vai trò trung phong chủ lực. Gyokeres chơi trực diện, xử lý nhanh trong vùng cấm, tận dụng tốt những tình huống tranh chấp và không cần quá nhiều chạm để tạo khác biệt.

Trong khi đó, Sesko có 7 bàn tại Ngoại hạng Anh. Anh sở hữu thể hình lý tưởng, tốc độ và khả năng không chiến nổi bật. Sesko tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái và những pha xâm nhập đúng thời điểm.

Nhìn vào số liệu thuần túy, Gyokeres nhỉnh hơn. Anh có nhiều bàn hơn tại Premier League và đứng trong nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn. Tuy nhiên, Sesko lại có thêm 1 kiến tạo, qua đó in dấu giày vào 8 bàn thắng từ đầu mùa.

Cần biết rằng Sesko chủ yếu dự bị và mới góp mặt 1.135 phút, ít hơn Gyokeres tới 602 phút thi đấu. Sesko ghi tới 3 bàn thắng khi vào sân thay người. Anh xuất hiện ở thời điểm đội bóng cần nhất. Giá trị của bàn ấn định tỷ số thường lớn hơn nhiều so với pha lập công trong thế trận an bài.

Rõ ràng câu hỏi ai thành công hơn chưa có đáp án tuyệt đối. Gyokeres đại diện cho sự bền bỉ và quá trình thích nghi thành công trong vai trò trung phong chủ lực. Sesko thể hiện bản lĩnh của một cầu thủ biết chắt chiu cơ hội và tạo đột biến đúng lúc.

Cả hai đều vượt qua áp lực khởi đầu và trở thành điểm tựa cho đội bóng của mình. Và trong cuộc đua còn rất dài phía trước, sự khác biệt có thể sẽ được quyết định không chỉ bởi số bàn thắng, mà giá trị của từng khoảnh khắc họ tạo ra.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Manchester United 'trúng lớn'

Bàn thắng trước Everton mang về trọn vẹn 3 điểm, đồng thời cho thấy MU đặt niềm tin đúng chỗ với các bản hợp đồng mùa hè.

8 giờ trước

Pha bứt tốc gây sốt của Sesko

Một trong những điểm mạnh của Benjamin Sesko là bứt tốc, và điều đó được phát huy trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton rạng sáng 24/2.

15 giờ trước

Sesko bùng nổ

Benjamin Sesko tạo nên khác biệt giúp MU đả bại Everton 1-0 thuộc vòng 27 Premier League rạng sáng 24/2.

19 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Thái Viên

