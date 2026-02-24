Manchester United 'trúng lớn'

Bàn thắng trước Everton mang về trọn vẹn 3 điểm, đồng thời cho thấy MU đặt niềm tin đúng chỗ với các bản hợp đồng mùa hè.

Sesko chứng tỏ vai trò siêu dự bị ở MU.

Tại Hill Dickinson Stadium sáng 24/2, khoảnh khắc định đoạt trận đấu ở vòng 27 Premier League được xây dựng theo đúng "công thức mùa hè".

Matheus Cunha mở bóng bằng một đường chuyền dài chính xác. Bryan Mbeumo nhận bóng, tăng tốc vượt qua Michael Keane rồi căng ngang. Benjamin Sesko băng vào trước James Tarkowski và dứt điểm gọn gàng hạ Jordan Pickford.

Những bản hợp đồng như kỳ vọng

Một pha phản công sắc lạnh của MU. Nhưng với ban lãnh đạo trên khán đài, đó là thành quả của kế hoạch tuyển mộ đúng đắn từ nhiều tháng trước.

Chiến thắng 1-0 giúp MU trở lại top 4 Premier League. Quan trọng hơn, nó cho thấy những mảnh ghép mới đang vận hành trơn tru. Trong một mùa giải nhiều biến động, đây là tín hiệu tích cực hiếm hoi mang tính nền tảng.

Những bản hợp đồng như Mbeumo đang phát huy tác dụng. Ảnh: Reuters.

Lúc này đây, mùa bóng của MU biến thành cuộc đua 11 trận để giành vé dự Champions League sau 2 năm vắng mặt. Với tầm vóc của "Quỷ đỏ", mục tiêu đó thông thường được xem là tối thiểu. Tuy nhiên, để nghĩ xa hơn, CLB cần chứng minh họ sửa được căn bệnh kéo dài nhiều năm: chuyển nhượng sai người, sai thời điểm.

Quá khứ còn đó những thương vụ đắt giá nhưng gây thất vọng. Alexis Sanchez, Jadon Sancho hay Antony là ví dụ điển hình cho sự lạc nhịp giữa giá trị tài chính và năng lực chuyên môn. Vì thế, việc Cunha, Mbeumo và Sesko cùng tạo ra khác biệt trong cùng một trận đấu là tín hiệu cho thấy MU có thể đã sửa sai trên thị trường chuyển nhượng

Michael Carrick nhìn thấy điều đó. Ông nhấn mạnh vai trò của tính cách và bản lĩnh. Ở Old Trafford, tài năng thôi là chưa đủ. Các tân binh mùa hè đang chứng minh họ có cả hai yếu tố ấy.

Sesko là ví dụ rõ ràng nhất. Chưa được đá chính dưới thời Carrick, nhưng anh ghi bàn ở 3 trong 5 lần vào sân từ ghế dự bị. Những pha lập công trước Fulham, West Ham và Everton trực tiếp mang về 7 điểm. Đó không chỉ là hiệu suất bình thường mà là giá trị thực tiễn mang về lợi thế cho đoàn quân của Carrick.

Cunha và Mbeumo cũng cho thấy họ phù hợp với triết lý chuyển trạng thái nhanh mà Carrick đang xây dựng. Bàn thắng tại Merseyside phản ánh chính xác ý tưởng đó khi "Quỷ đỏ" phòng ngự chắc chắn, phản công sắc lẹm.

MU cần tiếp tục "mát tay" trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới. Ảnh: Reuters.

Ở tuyến dưới, Senne Lammens là một câu chuyện khác. Được chiêu mộ từ Royal Antwerp với giá dưới 20 triệu bảng, thủ môn người Bỉ có những pha cứu thua quyết định trước Michael Keane và Tyrique George.

Ngay cả HLV của đối thủ là David Moyes cũng thừa nhận anh chơi xuất sắc. Minh chứng cho trường hợp một khoản đầu tư hợp lý có thể tạo khác biệt lớn hơn những bản hợp đồng 80-90 triệu bảng. Rõ ràng Lammens là thương vụ "trúng lớn" của MU với số tiền bỏ ra không quá nhiều.

Gieo hạt mầm cho tương lai

Tất nhiên, mùa giải này vẫn chưa đạt chuẩn mực từng được thiết lập dưới thời Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson. MU vẫn còn khoảng cách đáng kể với nhóm đua vô địch. Nhưng trong quá trình tái thiết, điều quan trọng là có nền móng đúng và mọi thứ sẽ tiếp nối dần dần.

Mùa hè tới sẽ tiếp tục thử thách ban lãnh đạo khi Casemiro rời đi và vị trí tiền vệ trung tâm cần được thay thế xứng đáng. Dù người ngồi ghế HLV là Carrick hay một cái tên khác, công việc sẽ dễ thở hơn nếu chiến lược tuyển mộ duy trì được sự chính xác.

Nhìn sang David Moyes ở bên kia chiến tuyến là nhân chứng sống. Ông từng là HLV thành công ở Everton và West Ham, nhưng chỉ trụ được 10 tháng tại Old Trafford. Áp lực ở đây luôn khốc liệt.

Thậm chí theo The Athletic, dẫn dắt MU là công việc gian nan nhất trên thế giới. Và trong môi trường đó, sai một quyết định nhân sự có thể trả giá bằng cả nhiệm kỳ.

MU có thể chưa hoàn hảo. Nhưng ít nhất, sau nhiều năm chệch choạc, họ đang cho thấy một mùa hè biết cách đầu tư đúng chỗ. Và trong bóng đá hiện đại, đó là điểm khởi đầu của mọi cuộc hồi sinh.

Với các tân binh hè 2025, nếu họ tiếp tục duy trì phong độ và tinh thần như hiện tại, có thể nói MU thực sự "trúng lớn" với những tân binh mùa hè – không chỉ cho hiện tại, mà còn cho cả hành trình tái thiết phía trước.

