Pha bứt tốc gây sốt của Sesko

Một trong những điểm mạnh của Benjamin Sesko là bứt tốc, và điều đó được phát huy trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton rạng sáng 24/2.

Sesko tỏa sáng trước Everton. Ảnh: Reuters.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Phút 71, Sesko khiến khán giả trên sân kinh ngạc với pha bứt tốc ấn tượng từ phần sân nhà, loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Everton trước khi đệm bóng tung lưới đối thủ, ấn định tỷ số 1-0 cho MU.

Tình huống diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây. Từ pha tăng tốc vượt qua hậu vệ đối phương đến khoảnh khắc dứt điểm lạnh lùng, tất cả cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và khả năng ra chân chuẩn xác của tiền đạo người Slovenia.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ trầm trồ trước bàn thắng của Sesko. Một tài khoản viết: “Cậu ấy to cao nhưng rất nhanh”. CĐV khác bình luận: “Sesko đang dần cho thấy hình ảnh của một tay săn bàn hàng đầu”. Một người hâm mộ khác so sánh: “MU có lẽ đang sở hữu Erling Haaland của riêng mình”.

Hồi đầu mùa, Sesko từng được ghi nhận đạt vận tốc tối đa 34,19 km/h, xếp thứ hai trong số các trung phong tại Premier League sau Haaland của Man City. Con số ấy đủ để khiến giới chuyên môn phải ngả mũ, đặc biệt khi xét đến thể hình vượt trội của chân sút cao 1,95 m.

Sesko xuất phát sau nhưng vượt lên để ghi bàn.

Với thân hình to lớn, Sesko từng bị mặc định sẽ chơi thiên về sức mạnh và giỏi không chiến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy anh sở hữu bộ kỹ năng khá toàn diện: tốc độ bùng nổ, khả năng làm tường tốt, không chiến hiệu quả và dứt điểm đa dạng. Sự kết hợp giữa thể hình lý tưởng và khả năng bứt tốc ấn tượng khiến hậu vệ đối phương luôn trong trạng thái báo động.

Tính từ đầu năm 2026, Sesko ghi 6 bàn tại Premier League, nâng tổng số pha lập công mùa này lên con số 8. Ngoài ra, anh còn có 3 bàn thắng khi vào sân từ băng ghế dự bị, thành tích tốt nhất Premier League mùa này.

Trong bối cảnh Premier League ngày càng đòi hỏi các tiền đạo phải linh hoạt, cơ động và giàu thể lực, Sesko đang chứng minh anh có đầy đủ phẩm chất của một trung phong thế hệ mới.

