HLV Michael Carrick giúp MU duy trì màn trình diễn ấn tượng ở giải quốc nội.

HLV Carrick thăng hoa cùng MU. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 24/2, MU hạ Everton trên sân khách với tỷ số 1-0 ở vòng 27 Premier League. Đây là chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng. “Quỷ đỏ” ghi 12 bàn, nhận 6 bàn thua và có 3 trận giữ sạch lưới.

MU mở màn chuỗi thăng hoa bằng chiến thắng 2-0 trước Man City trong trận derby đầy cảm xúc. Tiếp đó, “Quỷ đỏ” vượt qua Arsenal với tỷ số 3-2 trong màn rượt đuổi nghẹt thở, trước khi tái hiện kịch bản tương tự khi đánh bại Fulham. Chưa dừng lại ở đó, MU hạ gục Tottenham 2-0, khẳng định sự ổn định trong lối chơi và tinh thần thi đấu.

Trận hòa 1-1 trước West Ham là điểm trừ duy nhất trong chuỗi trận này. Nhưng ngay sau đó, HLV Carrick và các học trò nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Everton.

Carrick duy trì chuỗi bất bại khi dẫn dắt MU. Ảnh: Reuters.

Điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình vừa qua của Carrick chính là khả năng điều chỉnh chiến thuật và những quyết định thay người hiệu quả. Ở trận gần nhất gặp Everton, tiền đạo Benjamin Sesko một lần nữa sắm vai “người hùng” khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định. Đây không phải lần đầu chân sút trẻ tạo khác biệt theo cách này, cho thấy sự nhạy bén của Carrick trong việc đọc trận đấu.

Dưới thời Carrick, MU cũng thể hiện bộ mặt giàu năng lượng, pressing chủ động và chuyển trạng thái tấn công nhanh hơn. Quan trọng hơn, tinh thần thi đấu của toàn đội được cải thiện rõ rệt.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo MU đánh giá cao sự điềm tĩnh và phong thái chuẩn mực của Carrick. Ban đầu, kế hoạch của CLB là bổ nhiệm Carrick đến hết mùa, trong lúc tìm kiếm một tên tuổi lớn giàu kinh nghiệm tại Premier League hoặc Champions League.

Tuy nhiên, những gì Carrick thể hiện khiến phương án ngắn hạn trở thành một lựa chọn dài hơi nếu MU duy trì màn trình diễn thăng hoa đến hết mùa.

