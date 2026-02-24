MU bước vào giai đoạn sống còn của cuộc đua top 4

Chiến thắng 1-0 trước Everton không chỉ là ba điểm, mà còn là thước đo cho việc MU có còn nắm vận mệnh trong tay khi đội bóng vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

MU đang đứng trong top 4 sau trận thắng Everton.

Cuộc đua top 4 Premier League bước vào giai đoạn quyết định, Manchester United hiểu rõ mỗi vòng đấu lúc này đều mang tính sống còn. Trận gặp Everton thuộc vòng 27 Premier League rạng sáng 24/2 vì thế không đơn thuần là một màn so tài, mà là bài kiểm tra về quyền tự quyết của “Quỷ đỏ”.

Về lý thuyết, MU vẫn còn nguyên cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4. Mùa giải chưa khép lại và khoảng cách của các đội dự Champions League là rất gần nhau. Trên bảng xếp hạng, MU có 48 điểm sau 27 trận, hơn đội xếp sau là Chelsea chỉ 3 điểm. Liverpool - đứng thứ 6 - cũng có 45 điểm.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở toán học, mà ở sự ổn định. Đội bóng của Michael Carrick có những giai đoạn chơi bùng nổ, nhưng cũng không ít lần tự đánh rơi lợi thế đáng tiếc.

Nếu MU tiếp tục duy trì được phong độ chiến thắng ấn tượng, họ không cần quan tâm quá nhiều đến kết quả của đối thủ. Ngược lại, chỉ một cú sảy chân cũng có thể đẩy họ vào thế bất lợi để rồi phải chờ đợi đội khác vấp ngã.

Những cuộc đối đầu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh sắp tới đây sẽ mang ý nghĩa như “trận chung kết”. Nếu thắng, MU hoàn toàn có quyền định đoạt cục diện top 4 trong tay. Nếu thua, họ có nguy cơ mất khả năng kiểm soát cục diện.

Ở giai đoạn nước rút, yếu tố tâm lý là yếu tố quyết định thành bại. "Quỷ đỏ" cho thấy dấu hiệu tiến bộ về cách tổ chức và kỷ luật chiến thuật dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: họ đủ ổn định để tự định đoạt số phận?

Cuộc đua top 4 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh điểm số. Đó là câu chuyện về niềm tin, sự kiên định và khả năng chịu áp lực. Và câu trả lời sẽ đến trong từng vòng đấu tới.