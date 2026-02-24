Thông điệp từ màn ăn mừng của Sesko

Bàn thắng duy nhất trước Everton không chỉ giúp Manchester United giữ chặt vị trí trong top 4 mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Benjamin Sesko với HLV Michael Carrick.

Sesko ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Reuters.

Trong một trận đấu nặng tính toan tính tại Hill Dickinson Stadium, Manchester United không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Thế trận giằng co kéo dài dưới cơn mưa nặng hạt ở Merseyside. Nhưng chỉ một pha phản công sắc lẹm là đủ để định đoạt kết cục.

Bàn thắng duy nhất đến từ pha phối hợp mẫu mực của các cầu thủ vào sân thay người. Benjamin Sesko chạm bóng tinh tế để mở ra đợt tấn công, Luke Shaw và Matheus Cunha phối hợp trước khi Bryan Mbeumo bứt tốc vượt qua Michael Keane. Mbeumo trả bóng thuận lợi để Sesko dứt điểm gọn gàng vào góc thấp.

Màn ăn mừng sau bàn thắng gây chú ý khi Sesko gầm lên, siết chặt cơ bắp, trút hết cảm xúc dưới cơn mưa. Bình luận trên sóng trực tiếp, Gary Neville nhận định: "Đó là màn ăn mừng của một cầu thủ đang nói với HLV: Ông phải xếp tôi đá chính".

Thống kê đang đứng về phía Sesko. Kể từ khi Carrick bước vào nhiệm kỳ tạm quyền thứ hai, tiền đạo người Slovenia liên tục ghi những bàn thắng quan trọng. Anh lập công quyết định trước Fulham và Everton, đồng thời ghi bàn gỡ hòa phút 96 trước West Ham. Những pha lập công đó trực tiếp mang về những điểm số cho Manchester United.

Dù vậy, bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng vẫn chưa một lần đá chính dưới thời Carrick. Vai trò "siêu dự bị" đang phát huy hiệu quả, nhưng áp lực từ dư luận ngày càng lớn.

Trước trận gặp Everton, Carrick thừa nhận ông hiểu mong muốn của người hâm mộ. Nhà cầm quân người Anh đánh giá cao sự tiến bộ của Sesko, đồng thời nhấn mạnh việc cần quản lý cầu thủ trẻ một cách hợp lý. Ông khẳng định tiền đạo này sẽ là nhân tố quan trọng của Manchester United trong nhiều năm tới.

Chiến thắng tại Liverpool giúp Manchester United giành 5 trận thắng trong 6 vòng Premier League gần nhất dưới thời Carrick. "Quỷ đỏ" hiện hơn Chelsea 3 điểm và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu.

Bàn thắng từ góc hẹp của cầu thủ trẻ MU Hôm 21/2, JJ Gabriel ghi bàn ở góc cực khó trong chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 Wolves.