Hàng thủ MU sạch lưới nhưng chưa thể an tâm

MU rời sân Everton với chiến thắng 1-0 nhờ công của Benjamin Sesko, nhưng điểm đáng bàn nhất lại nằm ở cách đội bóng phòng ngự.

Không ít lần khung thành MU bị đặt trong tình thế báo động.

Việc giữ sạch lưới là thành quả không thể phủ nhận. Trước sức ép ở hiệp hai khi Everton dâng cao đội hình, bộ tứ MU vẫn đứng vững.

Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire và Luke Shaw chơi tập trung, hạn chế sai lầm trực tiếp. Thủ môn Senne Lammens cũng có những pha xử lý quan trọng để bảo toàn tỷ số. Xét trên kết quả, đây là một trận đấu đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ diễn biến, sự chắc chắn ấy chưa hoàn toàn thuyết phục. Everton có thời điểm gây áp lực liên tục bằng bóng bổng và các tình huống cố định. MU không ít lần phải phá bóng trong thế bị động. Một vài pha xử lý thiếu dứt khoát khiến khung thành đội khách đặt trong trạng thái báo động, dù không phải trả giá.

Hệ thống 4-2-3-1 với Casemiro và Mainoo hỗ trợ phía trước giúp MU giữ cấu trúc phòng ngự tốt hơn. Tuy nhiên khả năng thoát pressing và triển khai bóng từ tuyến dưới vẫn là hạn chế. Khi bị dồn ép, hàng thủ MU ưu tiên phá bóng an toàn thay vì kiểm soát trở lại thế trận.

Điều này hạn chế rủi ro mất bóng từ sân nhà nhưng cũng làm giảm đi khả năng thiết lập thế phản công, kiểm soát lại trận đấu. Có thể nói điều đó làm họ trở nên bị động rõ rệt nếu đối phương là một đội kiểm soát bóng tốt từ những tình huống phá bóng an toàn.

Giữ sạch lưới dĩ nhiên là tín hiệu tích cực, nhưng MU trải qua không ít thời điểm chao đảo trước sức ép của Everton. Muốn tiến xa và hoàn thành mục tiêu giành suất Champions League, "Quỷ đỏ" cần nhiều hơn sự lì lợm. Ít nhất, họ phải thể hiện bản lĩnh kiểm soát trận đấu và áp đặt thế trận thay vì chống đỡ vất vả.

