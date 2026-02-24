Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hàng thủ MU sạch lưới nhưng chưa thể an tâm

  • Thứ ba, 24/2/2026 12:00 (GMT+7)
  • 37 phút trước

MU rời sân Everton với chiến thắng 1-0 nhờ công của Benjamin Sesko, nhưng điểm đáng bàn nhất lại nằm ở cách đội bóng phòng ngự.

Không ít lần khung thành MU bị đặt trong tình thế báo động.

Việc giữ sạch lưới là thành quả không thể phủ nhận. Trước sức ép ở hiệp hai khi Everton dâng cao đội hình, bộ tứ MU vẫn đứng vững.

Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire và Luke Shaw chơi tập trung, hạn chế sai lầm trực tiếp. Thủ môn Senne Lammens cũng có những pha xử lý quan trọng để bảo toàn tỷ số. Xét trên kết quả, đây là một trận đấu đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ diễn biến, sự chắc chắn ấy chưa hoàn toàn thuyết phục. Everton có thời điểm gây áp lực liên tục bằng bóng bổng và các tình huống cố định. MU không ít lần phải phá bóng trong thế bị động. Một vài pha xử lý thiếu dứt khoát khiến khung thành đội khách đặt trong trạng thái báo động, dù không phải trả giá.

Hệ thống 4-2-3-1 với Casemiro và Mainoo hỗ trợ phía trước giúp MU giữ cấu trúc phòng ngự tốt hơn. Tuy nhiên khả năng thoát pressing và triển khai bóng từ tuyến dưới vẫn là hạn chế. Khi bị dồn ép, hàng thủ MU ưu tiên phá bóng an toàn thay vì kiểm soát trở lại thế trận.

Điều này hạn chế rủi ro mất bóng từ sân nhà nhưng cũng làm giảm đi khả năng thiết lập thế phản công, kiểm soát lại trận đấu. Có thể nói điều đó làm họ trở nên bị động rõ rệt nếu đối phương là một đội kiểm soát bóng tốt từ những tình huống phá bóng an toàn.

Giữ sạch lưới dĩ nhiên là tín hiệu tích cực, nhưng MU trải qua không ít thời điểm chao đảo trước sức ép của Everton. Muốn tiến xa và hoàn thành mục tiêu giành suất Champions League, "Quỷ đỏ" cần nhiều hơn sự lì lợm. Ít nhất, họ phải thể hiện bản lĩnh kiểm soát trận đấu và áp đặt thế trận thay vì chống đỡ vất vả.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.

Phản ứng của Sesko khi liên tục dự bị

Benjamin Sesko khẳng định niềm tin vào bản thân sau khi ghi bàn quyết định giúp MU hạ Everton 1-0 thuộcn vòng 27 Premier League.

4 giờ trước

Pha bứt tốc gây sốt của Sesko

Một trong những điểm mạnh của Benjamin Sesko là bứt tốc, và điều đó được phát huy trong chiến thắng 1-0 của MU trước Everton rạng sáng 24/2.

4 giờ trước

Vì sao MU chật vật thắng Everton?

Việc thiếu vắng những mắt xích quan trọng khiến lối chơi của MU thiếu sức sống, chậm và dễ bắt bài trong phần lớn thời gian trước Everton.

5 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Thái Viên

Manchester United Ngoại hạng Anh Lammens Marguire

    Đọc tiếp

    Carrick mai sac Sesko theo cach khong ai ngo hinh anh

    Carrick mài sắc Sesko theo cách không ai ngờ

    2 giờ trước 11:00 24/2/2026

    0

    Benjamin Sesko tại Manchester United lại là một nghịch lý thú vị đi ngược lại mọi quy luật thông thường. Khi được o bế thì chơi sa sút, khi bị đày đọa trên ghế dự bị thì lại liên tục tỏa sáng.

    Ly do Onana that bai tai MU hinh anh

    Lý do Onana thất bại tại MU

    2 giờ trước 11:00 24/2/2026

    0

    Thủ thành huyền thoại Edwin van der Sar có những chia sẻ thẳng thắn về trường hợp của Andre Onana tại MU.

    250 trieu euro khong mua noi Yamal hinh anh

    250 triệu euro không mua nổi Yamal

    3 giờ trước 10:00 24/2/2026

    0

    Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, một lần nữa xác nhận đội bóng từng từ chối đề nghị khổng lồ của PSG dành cho tiền đạo Lamine Yamal.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý