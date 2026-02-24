Carrick mài sắc Sesko theo cách không ai ngờ

Benjamin Sesko tại Manchester United lại là một nghịch lý thú vị đi ngược lại mọi quy luật thông thường. Khi được o bế thì chơi sa sút, khi bị đày đọa trên ghế dự bị thì lại liên tục tỏa sáng.

Sesko từng bị coi là món hàng hớ của Amorim.

Dưới triều đại của Ruben Amorim, tiền đạo người Slovenia là nhân tố không thể thay thế, được bảo vệ tuyệt đối bất chấp phong độ chạm đáy. Nhưng phải đến khi bị đẩy lên băng ghế dự bị dưới thời tân HLV Michael Carrick, bản năng sát thủ của Sesko mới thực sự trỗi dậy mạnh mẽ.

Di sản dang dở của Amorim và sự hồi sinh từ ghế dự bị

Câu chuyện của Sesko tại Old Trafford bắt đầu bằng những kỳ vọng khổng lồ và áp lực nghìn cân. Ruben Amorim, trong nỗ lực tái thiết Man Utd, thúc ép ban lãnh đạo chi ra tới 80 triệu euro để mang anh về cuối hè qua. Cần nhớ khi đó, trong tay Amorim có những cái tên chất lượng như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha.

Amorim kiên nhẫn với Sesko đến mức bảo thủ, ngay cả khi anh chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng trong suốt giai đoạn lượt đi hay vật lộn với chấn thương đầu gối hồi cuối tháng 11. Sự bảo thủ của Amorim, bao gồm việc trọng dụng Sesko, trớ trêu thay, lại trở thành một trong những nguyên nhân khiến Amorim phải khăn gói rời ghế nóng khi thành tích của đội bóng không tương xứng với sự đầu tư.

Bước ngoặt đến trong giai đoạn chuyển giao. Dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher, Sesko bất ngờ tỏa sáng với cú đúp trong trận hòa 2-2 trước Burnley khi được đá trọn vẹn 90 phút. Người hâm mộ ngỡ rằng đó là dấu hiệu cho thấy anh đã sẵn sàng lĩnh xướng hàng công.

Nhưng không, khi Michael Carrick chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng, Sesko lập tức bị gạt ra rìa. Trong trận ra mắt thắng Man City 2-0, anh ngồi dự bị suốt cả trận. Đến trận thắng Arsenal, anh chỉ được hít thở không khí lễ hội trong 9 phút cuối.

Tuy nhiên, chính từ sự "lạnh nhạt" này của Carrick, một Sesko sắc bén nhất lộ diện. Vào sân từ phút 74 trong trận gặp Fulham, anh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở. Trước West Ham, anh vào sân khi trận đấu còn 21 phút và ghi bàn gỡ hòa 1-1 quý giá ở phút bù giờ. Và mới đây nhất, trong trận đấu muộn vòng 27 gặp Everton, kịch bản cũ lặp lại nhưng với cái kết ngọt ngào hơn.

Được tung vào sân từ phút 58 thay cho một Amad Diallo nhạt nhòa, Sesko phá vỡ thế bế tắc của một trận cầu tẻ nhạt. Phút 71, từ một pha phản công mẫu mực, Matheus Cunha phất bóng dài, Mbeumo căng ngang và Sesko xuất hiện đúng lúc đệm lòng tung lưới Jordan Pickford.

Chỉ vào sân từ ghế dự bị, Sesko dưới thời Carrick ghi 3 bàn ấn định trong 4 trận gần đây. Số bàn này nhiều hơn cả giai đoạn được Amorim "cưng chiều".

Sesko tràn đầy khát vọng thể hiện mình.

"Của để dành" của Carrick không chỉ trong phút bù giờ

Chiến thắng tối thiểu trước Everton không chỉ giúp Manchester United chen chân vào top 4 mà còn nối dài mạch bất bại dưới thời Michael Carrick lên con số 9 (tính cả nhiệm kỳ tạm quyền trước đây). Nhưng quan trọng hơn, nó làm sáng tỏ cách dùng người của chiến lược gia trẻ tuổi này.

Carrick không hề ghẻ lạnh Sesko; ông đang "mài giũa" viên ngọc thô này theo cách riêng. Việc để Sesko dự bị không phải là trừng phạt, mà là một toan tính chiến thuật sắc bén. Ông biến Sesko thành một "thứ vũ khí hạt nhân" được kích hoạt khi đối thủ đã xuống sức.

Sau trận đấu, Carrick không ngần ngại chia sẻ về quyết định của mình: "Cậu ấy đang ở trạng thái tốt. Sự kiên nhẫn là điều quan trọng để cậu ấy phát triển tại đây. Sesko hiểu điều đó và chắc chắn sẽ là trụ cột của Man Utd trong nhiều năm tới. Chúng tôi có nhiều tiền đạo giỏi và cần phải quản lý họ hợp lý".

Rõ ràng, Carrick coi Sesko là "của để dành" cho tương lai dài hạn, thay vì vắt kiệt sức anh trong giai đoạn tái thiết đầy áp lực hiện tại.

Về phần Sesko, thái độ chuyên nghiệp của anh là điểm cộng lớn. "Dù là 5 phút hay 90 phút, điều đó không quan trọng. Nhiệm vụ của tôi là giúp đội bóng giành chiến thắng", tiền đạo 22 tuổi khẳng định. Với 3 bàn thắng khi vào sân thay người mùa này, Sesko đang dẫn đầu danh sách "Siêu dự bị" của Premier League, sánh ngang với những Jhon Duran hay Samuel Chukwueze.

Sự "thất sủng" dưới thời Carrick hóa ra lại là một liệu pháp tâm lý hoàn hảo. Nó giúp Sesko rũ bỏ áp lực của mức giá 80 triệu euro, thi đấu thanh thoát hơn và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất.

Manchester United dưới thời Carrick đang trình diễn một bộ mặt lì lợm, biết cách giành chiến thắng xấu xí nhờ những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Và chừng nào Sesko còn chấp nhận vai trò "kép phụ" hạng sang này, chừng đó "Quỷ đỏ" còn sở hữu một quân bài tẩy đáng sợ trong tay áo để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong phần còn lại của mùa giải.

