Đội tuyển đòi thay Iran dự World Cup 2026

Tuyển Iraq ấp ủ tham vọng dự World Cup 2026.

Hôm 11/3, Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali khẳng định điều kiện hiện tại không cho phép đội tuyển góp mặt tại giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới. Theo ông, những căng thẳng với Mỹ cùng tình hình xung đột kéo dài trong khu vực khiến việc tham dự World Cup 2026 không khả thi.

Trước khả năng Iran rút lui, Rene Meulensteen, trợ lý của HLV Graham Arnold ở tuyển Iraq, đưa ra nhận định về phương án thay thế. Phát biểu trên talkSPORT, ông Meulensteen cho rằng nếu quyết định được đưa ra thông qua Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Iraq phải là đội được lựa chọn vì đang có thứ hạng cao trong khu vực.

"Trên BXH của AFC, chúng tôi là đội có thứ hạng cao nhất. Do đó, Iraq có thể thay thế vị trí của Iran. Còn UAE có thể thế chỗ Iraq để đá play-off liên lục địa, gặp đội thắng trong trận đấu giữa Suriname và Bolivia", ông Meulensteen cho biết.

Ông Meulensteen muốn Iraq dự World Cup 2026.

Bên cạnh đó, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson cũng tiết lộ một kịch bản khác. Nếu FIFA trực tiếp đưa ra quyết định, cơ quan này có thể lựa chọn đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA nhưng chưa giành vé dự World Cup 2026. Trong trường hợp này là tuyển Italy.

Đội tuyển có biệt danh "Azzurri" đã vắng mặt ở 2 kỳ World Cup gần nhất vào các năm 2018 và 2022. Hiện Italy chuẩn bị tham dự vòng play-off khu vực châu Âu để tranh vé vớt.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, khẳng định rằng tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup 2026. Theo ông, bất chấp những căng thẳng hiện tại, Iran có quyền góp mặt ở cúp thế giới hè này.

Hiện tại, mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ. FIFA được cho là sẽ theo dõi sát sao tình hình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

