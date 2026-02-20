Leicester City nguy cơ bị trừ thêm điểm

Leicester City kháng cáo án trừ 6 điểm vì vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR), nhưng Premier League cũng nộp đơn phản kháng yêu cầu áp dụng hình phạt nặng hơn với "Bầy cáo".

Leicester City đối mặt với án phạt nặng hơn.

Án phạt được ủy ban độc lập đưa ra hồi đầu tháng đã đẩy Leicester vào tình thế nguy hiểm. Chuỗi 6 trận không thắng tại Championship khiến nhà cựu vô địch Premier League rơi xuống vị trí thứ 22, kém nhóm an toàn 2 điểm. Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng căng thẳng, việc bị trừ điểm giữa mùa khiến tình hình thêm phần rối ren.

Leicester cho rằng mức phạt hiện tại là không tương xứng, đồng thời khẳng định ủy ban chưa xem xét đầy đủ các yếu tố giảm nhẹ. Ban lãnh đạo CLB nhấn mạnh tình hình tài chính đang có dấu hiệu cải thiện và việc trừ điểm vào thời điểm quyết định của mùa giải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính công bằng cạnh tranh.

Tuy nhiên, Premier League không hài lòng với phán quyết ban đầu. Ban tổ chức giải cho rằng 6 điểm chưa đủ sức răn đe, đặc biệt khi ủy ban không áp dụng thêm chế tài liên quan đến việc Leicester nộp chậm báo cáo tài chính thường niên.

Do đó, Premier League nộp đơn kháng cáo án phạt ban đầu. Động thái cho thấy Premier League quyết tâm siết chặt kỷ cương tài chính, đồng thời tránh tạo tiền lệ nới lỏng với các vi phạm tương tự.

Theo quy định PSR, các CLB không được lỗ quá 105 triệu bảng trong chu kỳ 3 năm. Với Leicester, ngưỡng này được điều chỉnh thấp hơn do thời gian thi đấu ở Championship. Ủy ban xác định đội bóng chi vượt giới hạn hơn 20 triệu bảng.

Premier League đề nghị đẩy nhanh quá trình xét xử nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng trước khi mùa giải Championship khép lại. Một hội đồng kháng cáo độc lập sẽ được chỉ định để xem xét toàn bộ hồ sơ.

Theo BBC, quyết định cuối cùng có thể đẩy "Bầy cáo" chìm sâu vào khủng hoảng và khả năng cao sẽ rớt hạng.