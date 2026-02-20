Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Leicester City nguy cơ bị trừ thêm điểm

  • Thứ sáu, 20/2/2026 07:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Leicester City kháng cáo án trừ 6 điểm vì vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR), nhưng Premier League cũng nộp đơn phản kháng yêu cầu áp dụng hình phạt nặng hơn với "Bầy cáo".

Leicester City đối mặt với án phạt nặng hơn.

Án phạt được ủy ban độc lập đưa ra hồi đầu tháng đã đẩy Leicester vào tình thế nguy hiểm. Chuỗi 6 trận không thắng tại Championship khiến nhà cựu vô địch Premier League rơi xuống vị trí thứ 22, kém nhóm an toàn 2 điểm. Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng căng thẳng, việc bị trừ điểm giữa mùa khiến tình hình thêm phần rối ren.

Leicester cho rằng mức phạt hiện tại là không tương xứng, đồng thời khẳng định ủy ban chưa xem xét đầy đủ các yếu tố giảm nhẹ. Ban lãnh đạo CLB nhấn mạnh tình hình tài chính đang có dấu hiệu cải thiện và việc trừ điểm vào thời điểm quyết định của mùa giải gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính công bằng cạnh tranh.

Tuy nhiên, Premier League không hài lòng với phán quyết ban đầu. Ban tổ chức giải cho rằng 6 điểm chưa đủ sức răn đe, đặc biệt khi ủy ban không áp dụng thêm chế tài liên quan đến việc Leicester nộp chậm báo cáo tài chính thường niên.

Do đó, Premier League nộp đơn kháng cáo án phạt ban đầu. Động thái cho thấy Premier League quyết tâm siết chặt kỷ cương tài chính, đồng thời tránh tạo tiền lệ nới lỏng với các vi phạm tương tự.

Theo quy định PSR, các CLB không được lỗ quá 105 triệu bảng trong chu kỳ 3 năm. Với Leicester, ngưỡng này được điều chỉnh thấp hơn do thời gian thi đấu ở Championship. Ủy ban xác định đội bóng chi vượt giới hạn hơn 20 triệu bảng.

Premier League đề nghị đẩy nhanh quá trình xét xử nhằm đưa ra phán quyết cuối cùng trước khi mùa giải Championship khép lại. Một hội đồng kháng cáo độc lập sẽ được chỉ định để xem xét toàn bộ hồ sơ.

Theo BBC, quyết định cuối cùng có thể đẩy "Bầy cáo" chìm sâu vào khủng hoảng và khả năng cao sẽ rớt hạng.

Trận đấu điên rồ của Leicester City

Rạng sáng 11/2, Leicester City thua ngược Southampton với tỷ số 3-4 dù dẫn trước đối thủ tới 3 bàn sau chưa đầy 30 phút thi đấu.

09:21 11/2/2026

Leicester trả giá đắt cho sai phạm tài chính

Án trừ 6 điểm vì vi phạm quy định lợi nhuận và tính bền vững đã đẩy Leicester City vào thế khó tại giải hạng Nhất Anh, đồng thời cho thấy cái giá thực tế của quản trị tài chính thiếu kiểm soát.

03:56 6/2/2026

Địa chấn của bóng đá châu Âu

Đội bóng nhỏ bé FC Thun đang tạo nên một phiên bản Leicester City, thậm chí còn ấn tượng hơn tại giải VĐQG Thụy Sĩ.

10:18 5/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

