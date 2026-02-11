Trận đấu điên rồ của Leicester City

Rạng sáng 11/2, Leicester City thua ngược Southampton với tỷ số 3-4 dù dẫn trước đối thủ tới 3 bàn sau chưa đầy 30 phút thi đấu.

Leicester City dẫn trước 3 bàn nhưng vẫn thua Southampton.

Phút 29, Abdul Fatawu nâng tỷ số lên 3-0, làm bùng nổ bầu không khí trên sân King Power. Trước đó, Divine Mukasa và Patson Daka ghi bàn ở các phút 9 và 13, giúp đội bóng của HLV tạm quyền Andy King nắm hoàn toàn thế trận. Khi ấy, nhiều người tin rằng Leicester sẽ có chiến thắng đầu tiên sau chuỗi trận thất vọng.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ theo cách khó tin. Bước ngoặt đến ở phút 61 khi Ross Stewart rút ngắn tỷ số xuống 1-3, thắp lại hy vọng cho Southampton. Sự tự tin mong manh của Leicester nhanh chóng tan biến. Phút 82, Jack Stephens tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để ghi bàn. Năm phút sau, Ryan Manning đánh đầu cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Phút 90+6, Shea Charles tung cú sút sấm sét không cho Asmir Begovic cơ hội cản phá, hoàn tất màn ngược dòng không tưởng cho đội khách. Các khán đài sân King Power chìm trong sự phẫn nộ và thất vọng.

Thất bại kéo dài chuỗi không thắng của Leicester lên con số 6, đồng thời đẩy họ xuống vị trí thứ 21 tại Championship, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Sau án trừ 6 điểm và thất bại mới nhất, "Bầy cáo" chỉ thu về 32 điểm sau 32 vòng đấu ở Championship.

Mười năm sau chức vô địch Premier League lịch sử, Leicester giờ đối mặt nguy cơ rơi xuống League One, viễn cảnh từng được xem là không tưởng. Trong lúc chưa tìm được HLV mới sau sự ra đi của Marti Cifuentes, tương lai của đội bóng trở nên u ám hơn bao giờ hết.