Leicester City gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 20/12/2025 08:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Leicester City quyết định lùi thời điểm trả lương tháng 12 sang ngày 31/12, thay vì trước Giáng sinh như thông lệ.

Leicester City đang chơi ở giải hạng Nhất Anh.

Leicester City đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi thông báo sẽ không trả lương cho nhân viên trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Thay vào đó, đội bóng đang thi đấu tại Championship sẽ thanh toán lương tháng 12 vào ngày cuối cùng của năm, một thay đổi khiến nội bộ CLB xáo trộn.

Theo truyền thống, Leicester luôn chi trả lương tháng 12 sớm hơn để nhân viên có thể chủ động chi tiêu trong dịp lễ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB cho biết việc lùi lịch trả lương nhằm “đồng bộ hóa thời điểm thanh toán trong toàn bộ Tập đoàn King Power”, đơn vị chủ quản của Leicester City.

Vấn đề lớn nhất không nằm ở quyết định điều chỉnh lịch trả lương, mà ở thời điểm thông báo. Nhiều nhân viên chỉ được báo tin trước ngày lĩnh lương dự kiến vỏn vẹn 24 giờ. Điều này khiến không ít người rơi vào thế bị động, đặc biệt trong bối cảnh chi tiêu dịp Giáng sinh thường được lên kế hoạch từ sớm.

Một cổ động viên gửi phản ánh tới Telegraph Sport, cho biết nhiều nhân viên CLB hiện “không còn tiền cho Giáng sinh, gia đình họ sẽ phải trải qua kỳ nghỉ lễ mà không có quà”.

Trong email gửi nội bộ, bà Kamonthip Netthanomsak, quyền giám đốc điều hành Leicester City, thừa nhận thời điểm đưa ra quyết định là “không lý tưởng”. Ban lãnh đạo CLB bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn tài chính phát sinh và cam kết hỗ trợ riêng cho các trường hợp cần thiết, trên tinh thần bảo mật.

Leicester City khẳng định việc chậm trả lương không liên quan đến bất kỳ vấn đề tài chính nào. Tuy nhiên, trong bối cảnh CLB vừa xuống hạng khỏi Premier League mùa trước và chờ phán quyết từ ủy ban kỷ luật về các cáo buộc vi phạm quy định tài chính, quyết định này vẫn làm dấy lên nhiều nghi ngại và tranh luận.

Hiện tại, Leicester xếp thứ 8 tại Championship. Ngoài áp lực thành tích trên sân cỏ, đội bóng từng vô địch Premier League cách đây một thập kỷ rõ ràng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong công tác quản trị và niềm tin nội bộ.

Hà Trang

  • Leicester City

    Leicester City

    Leicester City Football Club, còn được biết đến là The Foxes, là một đội bóng chuyên nghiệp ở Anh đặt trụ sở tại sân vận động King Power ở Leicester. Lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm, Leicester vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-16

    • Thành lập: 1884
    • Sân vận động: King Power

