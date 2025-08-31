Vardy thoát cảnh thất nghiệp

Sau khi chia tay Leicester City vào tháng 6/2025, tiền đạo kỳ cựu Jamie Vardy quyết định sang Serie A chơi bóng ở tuổi 38.

Vardy có lần đầu tiên ra nước ngoài chơi bóng.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Jamie Vardy đạt thỏa thuận gia nhập Cremonese trong một thỏa thuận có thời hạn kéo dài đến tháng 6/2026, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa giải nếu đội bóng tiếp tục trụ lại Serie A.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất vào chiều 31/8. "Vardy đến Milan và ký kết hợp đồng trong hôm nay, qua đó mở ra chương với trong sự nghiệp", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Sau khi trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6/2025, Vardy thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, phải đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay sắp khép lại, chân sút người Anh mới có bến đỗ mới.

Dù bước sang tuổi 38, Vardy vẫn thể hiện phong độ đáng gờm khi ghi 10 bàn trong mùa giải 2024/25, trong đó có 9 bàn tại Premier League. Sau khi Leicester City rớt hạng, tiền đạo sinh năm 1987 cũng rời đi dưới dạng tự do.

Cremonese - đội vừa giành vé lên Serie A mùa này, kỳ vọng sự xuất hiện của Vardy là chất xúc tác giúp đội bóng tránh viễn cảnh rớt hạng chỉ sau một mùa. Chuyến phiêu lưu cuối cùng này có thể là đoạn kết đẹp cho sự nghiệp dài và ấn tượng của Vardy.