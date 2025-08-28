Vardy có bến đỗ mới

Tiền đạo kỳ cựu Jamie Vardy đang ở rất gần việc ký hợp đồng với CLB Cremonese - đội bóng vừa thăng hạng lên Serie A mùa này.

Tương lai của Jamie Vardy làm nóng thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025.

Theo Sky Italy, cựu ngôi sao Leicester City đạt thỏa thuận cá nhân với Cremonese. Anh dự kiến ký hợp đồng hai năm với CLB Serie A.

Sau khi trở thành cầu thủ tự do, Vardy thu hút sự chú ý từ nhiều CLB trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, phải đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại, chân sút người Anh mới có bến đỗ mới.

Vardy, 38 tuổi, chia tay Leicester City vào tháng 6. Sau khi hết hợp đồng với "Bầy cáo", Vardy ban đầu muốn tiếp tục ở lại Premier League thi đấu. Tuy nhiên, các đội Premier League do dự về khả năng chiêu mộ Vardy bởi yêu sách tiền lương của cầu thủ.

Thậm chí, theo Gazetta, ban lãnh đạo Genoa - một CLB khác ở Serie A - thất vọng vì Vardy đòi hỏi mức lương lên tới 100.000 bảng/tuần, con số vượt mức chi trả của CLB Italy. Ban đầu, Genoa tự tin chiêu mộ được cầu thủ với mức lương 60.000 bảng/tuần, nhưng đến phút chót, Vardy và người đại diện đổi ý.

Song, đến cuối cùng, Cremonese - đội vừa giành vé lên Serie A mùa này, thuyết phục được Vardy. Dù đã bước sang tuổi 38, Vardy vẫn thể hiện phong độ đáng gờm khi ghi 10 bàn trong mùa giải 2024/25, trong đó có 9 bàn tại Premier League.