Khi nào MU sa thải Amorim?

Khả năng HLV Ruben Amorim bị sa thải ngay trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26 trở nên lớn dần, sau trận thua sốc ở vòng 2 League Cup.

Thất bại trước Grimsby Town là một vết nhơ lớn của HLV Ruben Amorim.

The Times dự đoán HLV Amorim có thể nhận quyết định sa thải ngay trong tháng 9, nếu Manchester United tiếp tục chơi tệ hại. Rạng sáng 28/8, Manchester United để Grimsby cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu.

Thậm chí, cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher, lo ngại rằng HLV Amorim có thể bị sa thải ngay tuần này, nếu CLB chủ sân Old Trafford tiếp tục thua ở vòng 3 Premier League. Sau 2 vòng đấu đầu tiên phải chạm trán Arsenal (thua 0-1) và làm khách trước Fulham (hòa 1-1), Manchester United sẽ đối đầu với Burnley trên sân nhà Old Trafford ở vòng 3.

Mọi chuyện còn trở nên khó hơn với "Quỷ đỏ" khi lịch thi đấu ở các vòng tiếp theo của Premier League khiến CLB này phải đối đầu các "ông lớn" như Man City, Chelsea và Brentford trong tháng 9.

"Amorim cần một khởi đầu mạnh mẽ ngay đầu mùa. Nếu không, Sir Jim Ratcliffe - đồng chủ sở hữu MU - sẽ không ngần ngại hành động. Khả năng Amorim bị sa thải sớm là rất lớn”, Carragher nhấn mạnh.

Việc chi tiêu hơn 200 triệu bảng, cho thấy Manchester United đang đặt cược lớn vào mùa giải này. Áp lực vì thế dành cho Amorim sẽ rất lớn, bởi "sếp" Ratcliffe không có thói quen kiên nhẫn với HLV. Amorim từng ký hợp đồng với MU đến năm 2027, nhưng thành tích tệ của CLB ở nửa cuối mùa giải trước khiến HLV người Bồ Đào Nha đối mặt với nhiều chỉ trích.