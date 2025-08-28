Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khi nào MU sa thải Amorim?

  • Thứ năm, 28/8/2025 05:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khả năng HLV Ruben Amorim bị sa thải ngay trong giai đoạn đầu mùa giải 2025/26 trở nên lớn dần, sau trận thua sốc ở vòng 2 League Cup.

Thất bại trước Grimsby Town là một vết nhơ lớn của HLV Ruben Amorim.

The Times dự đoán HLV Amorim có thể nhận quyết định sa thải ngay trong tháng 9, nếu Manchester United tiếp tục chơi tệ hại. Rạng sáng 28/8, Manchester United để Grimsby cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu.

Thậm chí, cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher, lo ngại rằng HLV Amorim có thể bị sa thải ngay tuần này, nếu CLB chủ sân Old Trafford tiếp tục thua ở vòng 3 Premier League. Sau 2 vòng đấu đầu tiên phải chạm trán Arsenal (thua 0-1) và làm khách trước Fulham (hòa 1-1), Manchester United sẽ đối đầu với Burnley trên sân nhà Old Trafford ở vòng 3.

Mọi chuyện còn trở nên khó hơn với "Quỷ đỏ" khi lịch thi đấu ở các vòng tiếp theo của Premier League khiến CLB này phải đối đầu các "ông lớn" như Man City, Chelsea và Brentford trong tháng 9.

"Amorim cần một khởi đầu mạnh mẽ ngay đầu mùa. Nếu không, Sir Jim Ratcliffe - đồng chủ sở hữu MU - sẽ không ngần ngại hành động. Khả năng Amorim bị sa thải sớm là rất lớn”, Carragher nhấn mạnh.

Việc chi tiêu hơn 200 triệu bảng, cho thấy Manchester United đang đặt cược lớn vào mùa giải này. Áp lực vì thế dành cho Amorim sẽ rất lớn, bởi "sếp" Ratcliffe không có thói quen kiên nhẫn với HLV. Amorim từng ký hợp đồng với MU đến năm 2027, nhưng thành tích tệ của CLB ở nửa cuối mùa giải trước khiến HLV người Bồ Đào Nha đối mặt với nhiều chỉ trích.

Kane giải cứu Bayern với bàn thắng phút 90+4

Rạng sáng 28/8, bàn thắng muộn của Harry Kane giúp Bayern Munich nhọc nhằn vượt qua Wehen Wiesbaden với tỷ số 3-2 tại vòng 1 cúp Quốc gia Đức.

2 giờ trước

Onana tệ thế nào khi MU thua sốc?

Thủ môn người Cameroon mắc lỗi trong cả hai bàn thua khiến MU bị đội hạng Tư Grimsby loại khỏi vòng 2 Carabao Cup.

2 giờ trước

Loạt đá luân lưu thảm họa của ba tân binh MU

Rạng sáng 28/8, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, hai trong ba bản hợp đồng đắt giá hè này của Manchester United thất bại ở loạt sút luân lưu, trong khi Benjamin Sesko dường như né tránh việc lãnh trách nhiệm sút luân lưu.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Ruben Amorim Ngoại hạng Anh Fulham Manchester United

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý