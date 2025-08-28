Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kane giải cứu Bayern với bàn thắng phút 90+4

  • Thứ năm, 28/8/2025 05:17 (GMT+7)
Rạng sáng 28/8, bàn thắng muộn của Harry Kane giúp Bayern Munich nhọc nhằn vượt qua Wehen Wiesbaden với tỷ số 3-2 tại vòng 1 cúp Quốc gia Đức.

Kane giúp Bayern Munich mang về chiến thắng kịch tính.

Kane ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ cuối cùng 90+4, giúp Bayern Munich giành chiến thắng vất vả trước đội bóng hạng 3, Wehen Wiesbaden. Pha lập công này cứu Bayern khỏi nguy cơ nhận một thất bại gây sốc ngay từ vòng đầu tiên Quốc gia Đức mùa này.

Điều đáng nói, Kane trước đó cũng trải qua khoảnh khắc đáng quên khi bị thủ môn Florian Stritzel của Wiesbaden cản phá một quả penalty ở phút 76. Khi đó, Bayern Munich vừa nhận gáo nước lạnh khi để đội bóng hạng 3 gỡ hòa 2-2 từ thế dẫn trước 2-0.

Kane ghi bàn đầu tiên của trận đấu từ chấm phạt đền ở phút 16. Michael Olise sau đó nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50, nhưng Wiesbaden bất ngờ vùng lên với hai bàn thắng ở các phút 64 và 70 của Fatih Kaya.

Cúp Quốc gia Đức là giải đấu Bayern ít thành công nhất trong những năm gần đây. Kể từ chức vô địch gần nhất vào năm 2020, họ không vượt qua được tứ kết, thậm chí còn bị loại ngay từ vòng 2 ở ba trong số năm mùa giải gần nhất. May cho Bayern, bàn thắng muộn của Kane giúp CLB nhọc nhằn vượt qua vòng đầu cúp Quốc gia Đức mùa này.

