Onana tệ thế nào khi MU thua sốc?

Thủ môn người Cameroon mắc lỗi trong cả hai bàn thua khiến MU bị đội hạng Tư Grimsby loại khỏi vòng 2 Carabao Cup.

Andre Onana tiếp tục gây thất vọng.

Rạng sáng 28/8, Manchester United để Grimsby cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu. Andre Onana trở thành tội đồ khi mắc lỗi trong cả hai bàn thua ở thời gian thi đấu chính thức.

Phút 22 của trận đấu, Charles Vernam mở tỷ số cho Grimsby Town từ cú sút ở góc hẹp. Theo chỉ số cản phá kỳ vọng từ Opta, cú sút của Vernam có xác suất bị thủ môn cản phá lên đến 91%, phản ánh chất lượng cơ hội thấp và khả năng phòng ngự dễ dàng trong tình huống đó.

Nói cách khác, thông thường 91% các thủ môn chuyên nghiệp sẽ cản được cú đá ở góc hẹp mở tỷ số của cầu thủ Grimsby Town. Tuy nhiên, Andre Onana lại mắc sai lầm khi đổ người chậm khiến MU để thủng lưới.

Đây cũng không phải lần đầu Onana bắt tệ trong các cú đá của đối thủ ở góc hẹp. Đến phút 30, MU phải chịu quả phạt góc. Cựu sao Inter Milan lao ra nhưng đấm bóng hụt, tạo điều kiện cho hậu vệ Tyrell Warren thoải mái dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nhân đôi cách biệt cho Grimsby.

Hai sai lầm ngớ ngẩn của Onana khiến MU gặp khó và dù "Quỷ đỏ" sau đó gỡ hòa để kéo trận đấu vào loạt luân lưu, thủ môn người Cameroon cũng chỉ cản được một cú sút trong số 13 cú đá của Grimsby Town.