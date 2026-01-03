Khoa Ngô gia nhập V.League ngay sau khi ghi bàn ở Australia

Chỉ 1 ngày sau khi ghi bàn tại A-League, Khoa Ngô được cho là sẽ chính thức cập bến V.League.

Khoa Ngô vừa ghi bàn đầu tiên ở giải đấu số một Australia.

Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ sinh năm 2006 đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để gia nhập CLB Công an TP.HCM ngay trong hôm nay (3/1), khép lại hành trình ngắn nhưng giàu dấu ấn tại Australia.

Cái tên Khoa Ngô bất ngờ trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam sau khi đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt kiều đầu tiên ghi bàn tại giải VĐQG Australia hôm 2/1.

Trong trận Perth Glory thua Melbourne Victory 2-3 thuộc vòng 11 giải VĐQG Australia, Khoa Ngô được tung vào sân từ ghế dự bị và nhanh chóng tạo khác biệt. Anh bứt tốc bên cánh trái, xử lý gọn gàng rồi dứt điểm từ góc hẹp ghi bàn.

Điểm đặc biệt khiến Khoa Ngô nhận được sự quan tâm là nguồn gốc thuần Việt. Sinh ra tại Perth, nhưng cả cha lẫn mẹ đều là người Việt Nam, tiền vệ 19 tuổi sở hữu "dòng máu Việt 100%". Anh được đánh giá cao bởi lối chơi khéo léo, nhanh nhẹn, giàu tính kỹ thuật, phù hợp với đặc trưng bóng đá Việt.

Không có lợi thế thể hình (cao 1,65 m), Khoa Ngô bù đắp bằng tốc độ, khả năng rê dắt và tư duy xử lý bóng hiện đại. Trước khi lên đội một Perth Glory, anh từng là nhân tố nổi bật tại giải NPL Tây Australia. Mùa 2025/26, Khoa Ngô có 6 lần ra sân sau 11 vòng đấu, thường xuyên được sử dụng như phương án tạo đột biến.

Việc trở về V.League được xem là bước ngoặt cho sự nghiệp Khoa Ngô. Nếu hòa nhập tốt, tiền vệ trẻ không chỉ là sự bổ sung đáng chú ý cho CLB mới, mà còn mở ra thêm một lựa chọn giàu tiềm năng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.