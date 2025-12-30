Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam thua Syria 1-2

  Thứ ba, 30/12/2025 21:06 (GMT+7)
Tối 30/12, U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Syria ở trận giao hữu kín, trong cuộc so tài mang tính thử nghiệm và kiểm chứng năng lực đội hình trước thềm VCK U23 châu Á.

U23 Việt Nam có trận đấu thử nghiệm quý giá với Syria.

Bước vào trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhập cuộc khá tự tin, chủ động cầm bóng và tổ chức triển khai thế trận từ tuyến dưới. U23 Syria không vội vàng dâng cao, lựa chọn lối chơi chặt chẽ, giàu thể lực và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khoảng hơn 30 phút đầu, hai đội chơi giằng co, tạo được một số tình huống đáng chú ý nhưng chưa đủ sắc bén để tạo khác biệt.

Thế cân bằng chỉ bị phá vỡ ở phút 40. Từ một pha lên bóng nhanh, Mahmoud Mohanna tận dụng tốt khoảng trống trong hàng thủ U23 Việt Nam để dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho U23 Syria. Kết quả giữ nguyên đến hết hiệp một.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam có cơ hội ngon ăn nhưng Lê Văn Thuận dứt điểm ra ngoài ở cự ly gần. Trong khi đó, U23 Syria duy trì lối chơi kỷ luật và hiệu quả. Phút 57, cầu thủ vào sân thay người Osman ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ một pha phối hợp nhanh và chuẩn xác.

Ngay sau đó, HLV Kim Sang Sik thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự, thay tới 10 cầu thủ nhằm kiểm tra chiều sâu đội hình, chỉ giữ lại Lê Văn Thuận trên sân. Những nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 88, khi Nguyễn Lê Phát ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lên hy vọng mong manh trong những phút cuối.

Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại là không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng. Dù thất bại, trận đấu vẫn mang ý nghĩa quan trọng với U23 Việt Nam, giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu chuyên môn cần thiết trước khi chốt danh sách và bước vào sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Jordan trong trận đấu mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026, diễn ra vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1/2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang, Xuân Bắc, Nhật Minh, Phi Hoàng, Minh Phúc, Vĩ Hào

U23 Syria: Maksim Sarraf, Aland Abdi, Alarjah, Hajja, Alomar, Abdullatif, Dahhan, Hasan Dahhan, Đael, Mhanna, Ahmad.

