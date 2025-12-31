Biến động nhân sự ở U23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik quyết định điều chỉnh nhân sự khi thủ môn Nguyễn Tân không kịp hồi phục chấn thương vai, trong khi tiền đạo Thanh Nhàn tiếp tục được theo dõi sát sao vì tổn thương cơ bắp.

Tài năng trẻ Phạm Đình Hải được trao cơ hội góp mặt tại đấu trường U23 châu lục.

Ban huấn luyện U23 Việt Nam thống nhất triệu tập bổ sung thủ môn Phạm Đình Hải vào danh sách chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2026, thay thế cho Nguyễn Tân, người dính chấn thương vai trong một buổi tập gần đây và không đảm bảo thể trạng thi đấu.

Theo đánh giá của bộ phận y tế, chấn thương của Nguyễn Tân cần thêm thời gian điều trị chuyên sâu, tiềm ẩn nguy cơ tái phát nếu sớm trở lại. Trên cơ sở đó, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự buộc phải điều chỉnh lực lượng, ưu tiên bảo đảm chiều sâu đội hình ở vị trí thủ môn cho hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Phạm Đình Hải được xem là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Thủ môn này từng khoác áo các đội U16, U17, U19 và U20 quốc gia, tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các giải trẻ trong nước lẫn quốc tế.

Trước đó, Đình Hải cũng có thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á 2025, qua đó sớm làm quen với cường độ tập luyện và yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện.

Tiền đạo Thanh Nhàn thêm một lần nữa gặp chấn thương trước thềm giải đấu lớn.

Bên cạnh sự thay đổi ở vị trí thủ môn, đội tuyển U23 Việt Nam hiện vẫn theo dõi sát tình trạng của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, cầu thủ gặp vấn đề về cơ bắp. Bộ phận y tế xây dựng phác đồ điều trị riêng, với mục tiêu giúp chân sút sinh năm 2003 sớm đạt thể trạng tốt nhất.

Thanh Nhàn vốn không xa lạ với những lần lỡ hẹn đầy tiếc nuối. Anh từng bị chấn thương trước thềm VCK Asian Cup 2023, rồi tiếp tục bỏ lỡ U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2025 vì lý do tương tự.

Năm 2025, tiền đạo này chỉ kịp trở lại ở SEA Games 33 và lập tức để lại dấu ấn với hai bàn thắng quan trọng, trong đó có pha lập công quyết định ở trận chung kết gặp U22 Thái Lan, góp công giúp Việt Nam giành HCV.

Việc điều chỉnh nhân sự được xem là bước đi cần thiết để U23 Việt Nam bảo toàn lực lượng, hạn chế rủi ro và hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2026.