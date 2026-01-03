Báo động đỏ ở Real Madrid

Real Madrid đang chìm trong cơn bão chấn thương với 23 cầu thủ lần lượt phải nghỉ thi đấu mùa này.

Real Madrid chìm trong bão chấn thương.

Tại Bernabeu, người ta tin rằng lịch thi đấu dày đặc, đặc biệt là FIFA Club World Cup, đã bào mòn thể lực toàn đội ngay từ vạch xuất phát.

Mùa giải còn chưa đi qua nửa chặng đường, phòng y tế của Real Madrid đã kín chỗ. Con số 23 ca chấn thương được ban lãnh đạo xem là “bất thường”, không chỉ vì tần suất mà còn vì tính dây chuyền. Những ca đau cơ, căng cơ và tái phát liên tiếp đang gióng lên hồi chuông báo động về cách đội bóng bước vào mùa giải.

Trong nội bộ Real Madrid, Club World Cup bị xem là một trong những nguyên nhân lớn nhất. Giải đấu này khiến kỳ nghỉ hè vốn đã ngắn lại càng bị xén bớt. Các trụ cột trở lại tập luyện khi cơ thể chưa kịp hồi phục hoàn toàn.

Giai đoạn tiền mùa giải vì thế bị rút gọn, cả về thời gian lẫn cường độ thích nghi. Real Madrid bước vào mùa bóng với nền tảng thể lực chưa hoàn chỉnh.

Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng. Điều khiến đội ngũ y tế lo lắng là kiểu chấn thương đang xuất hiện. Phần lớn là chấn thương cơ, loại dễ tái phát và khó quản lý trong lịch thi đấu dày đặc. Khi một cầu thủ vừa trở lại đã phải tăng tải ngay, nguy cơ đổ vỡ gần như là tất yếu.

Thực tế cho thấy Real không đơn độc. Chelsea, Manchester City và Paris Saint-Germain, những đội cũng phải chinh chiến ở Club World Cup, đều đang hứng chịu làn sóng chấn thương tương tự. Điểm chung của họ là lịch trình mùa hè bị đảo lộn và quá trình “làm nóng” cho mùa giải mới thiếu chuẩn mực.

Real Madrid trả giá của lịch thi đấu dày đặc.

Trong bóng đá đỉnh cao, tiền mùa giải không phải là giai đoạn phụ. Đó là nền móng để cơ bắp thích nghi, để nhịp sinh học được điều chỉnh và để cường độ được nâng dần. Khi giai đoạn ấy bị cắt xén, rủi ro chấn thương tăng theo cấp số nhân. Real Madrid đang là ví dụ điển hình.

Xabi Alonso buộc phải xoay tua liên tục, nhưng điều đó không đủ để ngăn chuỗi tai nạn thể lực. Mỗi lần mất một trụ cột, cấu trúc chiến thuật lại bị xô lệch. Sự ổn định, yếu tố từng làm nên sức mạnh của Real Madrid, giờ trở thành thứ xa xỉ.

Câu chuyện ở Bernabeu phản ánh một vấn đề lớn hơn của bóng đá hiện đại: cầu thủ đang bị khai thác vượt ngưỡng chịu đựng. Những giải đấu mới, những lịch thi đấu mở rộng và những chuyến du đấu thương mại khiến cơ thể con người trở thành “món hàng tiêu hao”.

Real Madrid đang tìm kiếm lời giải trong phòng họp và phòng y tế. Nhưng câu hỏi thực sự nằm ở cấp độ toàn cầu: bóng đá sẽ tiếp tục phình to đến mức nào trước khi chính những ngôi sao làm nên sức hút của nó không còn đủ sức ra sân?