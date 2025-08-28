Amorim không dám nhìn MU đá luân lưu

HLV Ruben Amorim của Manchester United không dám đối mặt trực tiếp với loạt sút luân lưu khi đội nhà để thua ở vòng 2 League Cup.

Amorim né tránh và không dám xem loạt "đấu súng" của Manchester United trước đội hạng 4.

Rạng sáng 28/8, Manchester United để Grimsby cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu. HLV Amorim để lại ấn tượng khó quên khi né tránh việc quan sát trực tiếp các cầu thủ thực hiện các quả luân lưu.

HLV của Manchester United chọn ngồi sâu trong khu vực kỹ thuật, cúi mặt xuống đất. Hành động nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều CĐV đặt câu hỏi về sự tự tin của chiến lược gia Bồ Đào Nha.

The Guardian nhận xét điều này làm dấy lên câu hỏi về tâm lý của HLV Amorim, và đặt ra nỗi lo lớn cho tham vọng của “Quỷ đỏ” trong mùa giải 2025/26. Người hâm mộ trên mạng xã hội nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng.

Một CĐV MU viết: “Amorim không dám nhìn luân lưu khi phải gặp một đội hạng 4, thật nhục nhã!”. Trong khi không ít người hâm mộ khác cho rằng MU cần thay đổi, không thể để tình trạng này tiếp diễn”.

Sky Sports nhận định HLV Amorim cần nhanh chóng xây dựng lại sự tự tin cho đội, nếu không muốn bị sa thải sớm.