Loạt đá luân lưu thảm họa của ba tân binh MU

Rạng sáng 28/8, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, hai trong ba bản hợp đồng đắt giá hè này của Manchester United thất bại ở loạt sút luân lưu, trong khi Benjamin Sesko dường như né tránh việc lãnh trách nhiệm sút luân lưu.

Bryan Mbeumo không thể vượt qua áp lực, sút hỏng các quả luân lưu quan trọng.

Trong khuôn khổ vòng 2 League Cup, MU bị Grimsby cầm hòa 2-2, sau đó để thua 11-12 ở loạt luân lưu. Bryan Mbeumo là những người sút hỏng quả luân lưu quyết định ở loạt đá thứ 13, trong khi Matheus Cunha cũng bỏ lỡ cơ hội quyết định trận đấu ở loạt sút thứ 5.

Nếu Mbeumo đưa bóng dội xà ngang ở cú đá thứ 13, trực tiếp khiến MU bị loại, thì Cunha cũng rất đáng trách khi sút quá tệ để thủ môn Grimsby cản được. Ở thời điểm đó, tỷ số luân lưu đang là 4-4 và nếu tân binh người Brazil sút thành công, MU sẽ giành quyền đi tiếp.

Điều đáng chú ý hơn, Benjamin Sesko, tiền đạo tân binh trị giá 75 triệu euro, chỉ dám sút quả luân lưu thứ 10 - quyết định bị xem là kỳ lạ. Cựu hậu vệ MU, Gary Neville nhận xét thông thường các tiền đạo sẽ nhận trọng trách đá luân lưu sớm, nhưng Sesko dường như gặp tâm lý và không dám thực hiện.

MU vì thế phải để những trung vệ như Harry Maguire hay De Ligt sút trước. Thậm chí Sesko là cầu thủ MU áp chót thực hiện luân lưu ở vòng sút đầu tiên (dành cho 11 cầu thủ trên sân), bởi thủ môn Andre Onana là người buộc phải sút loạt thứ 11.

Sesko, được kỳ vọng là mũi nhọn hàng công sau khi chuyển từ RB Leipzig với giá 75 triệu euro, thể hiện sự thiếu tự tin khi đối mặt với thủ môn của Grimsby trong thời gian thi đấu chính thức. Anh sút lên trời từ cự ly chơi tới 3 m, bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu. Tân binh của MU đang mất tự tin nghiêm trọng.