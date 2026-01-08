CĐV MU tin Amorim kìm hãm Sesko

Màn trình diễn bùng nổ của Benjamin Sesko trước Burnley khiến nhiều CĐV MU tin rằng tiền đạo này từng bị kìm hãm dưới thời Ruben Amorim.

Sesko lập cú đúp trong trận hoà 2-2 của MU trước Burnley.

Manchester United khép lại chuyến làm khách trên sân Turf Moor bằng trận hòa 2-2 trước chủ nhà Burnley ở vòng 21 Premier League, nhưng tâm điểm sau trận lại không nằm ở tỷ số. Sự chú ý đổ dồn vào Benjamin Sesko, người bất ngờ tỏa sáng rực rỡ trong trận đầu tiên đội bóng được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Darren Fletcher.

Đây là trận đấu đầu tiên của MU kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải hôm 5/1. Trong bối cảnh CLB vẫn đang tìm kiếm HLV trưởng dài hạn, Fletcher được giao nhiệm vụ tạm thời và nhanh chóng để lại dấu ấn, ít nhất là trong cách ông khai thác hàng công.

Sesko, người từng gây thất vọng dưới thời Amorim, ghi hai bàn thắng trước Burnley. Tiền đạo người Slovenia chơi năng nổ, di chuyển rộng và thường xuyên xuất hiện trong các điểm nóng trước khung thành đối phương. Đó là hình ảnh hiếm thấy ở anh trong những tháng trước.

Mùa hè vừa qua, Manchester United chi tới 236 triệu bảng để tái thiết đội hình, với hàng công mới gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Sesko. Trong khi Cunha và Mbeumo sớm thích nghi và tạo dấu ấn tại Old Trafford, Sesko lại loay hoay tìm chỗ đứng.

Sesko là tân binh của MU ở mùa 2025/26.

Trước trận gặp Burnley, Sesko chỉ ghi được hai bàn sau 17 lần ra sân dưới thời Amorim. Con số ấy được nhân đôi chỉ trong một trận đấu, đủ để thổi bùng tranh luận trong cộng đồng CĐV Man Utd.

Trên mạng xã hội X, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở năng lực của Sesko. “Chiến thuật của Amorim gần như khiến tất cả tin rằng Sesko là cầu thủ tệ”, một CĐV viết. Người khác mỉa mai: “Thật đáng kinh ngạc khi Sesko chơi hay thế nào nếu bạn thực sự cho cậu ấy cơ hội dứt điểm”.

Dĩ nhiên, một trận đấu chưa thể là lời khẳng định cho tương lai. Nhưng trong bối cảnh MU đang khủng hoảng niềm tin, màn trình diễn của Sesko mang đến cảm giác rằng vấn đề có thể nằm nhiều hơn ở cách dùng người, thay vì bản thân cầu thủ.

Với Darren Fletcher, đó là tín hiệu tích cực hiếm hoi trong giai đoạn chuyển giao đầy bất ổn tại Old Trafford. Với Sesko, đó có thể là khởi đầu cho cơ hội mà anh đã chờ đợi suốt nhiều tháng.