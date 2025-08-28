CĐV phẫn nộ với Onana

Rạng sáng 28/8, thủ môn người Cameroon mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua khiến MU bị đội hạng tư Grimsby loại khỏi Carabao Cup.

Phút 30, MU bị dẫn 1-0 và phải chịu quả phạt góc. Andre Onana lao ra nhưng đấm bóng hụt, tạo điều kiện cho hậu vệ Tyrell Warren thoải mái dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nhân đôi cách biệt cho Grimsby.

Video làm chậm cho thấy bóng chạm tay cầu thủ bên phía Grimsby trong pha không chiến với Onana. Tuy nhiên, tổ trọng tài không phát hiện. VAR cũng không được sử dụng ở vòng 2 Carabao Cup nên MU ngậm ngùi nhận bàn thua.

Sai lầm của Onana.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ "Quỷ đỏ" trút sự bực tức lên Onana. "Nếu còn giữ gã này, MU đừng mong giành danh hiệu", một fan bình luận. "Không ai có thể tệ hơn Onana nữa", người thứ 2 chế giễu. "Chưa bao giờ tôi nhớ De Gea như lúc này", fan thứ 3 lên tiếng.

Sai lầm ngớ ngẩn của Onana khiến MU gặp khó khăn gấp bội. Trong hiệp hai, đại diện Premier League dốc toàn lực tấn công nhưng chỉ có thể gỡ hòa 2-2. Ở loạt luân lưu, Onana cản được một cú sút nhưng chừng đó là không đủ để giúp MU đi tiếp. Đại diện Premier League gục ngã với tỷ số 11-12.

Matheus Cunha có cơ hội kết liễu chủ nhà Grimsby nhưng đá hỏng, để rồi trút gánh nặng lên đồng đội phía sau. Ở lượt thứ 12, Bryan Mbeumo sút bóng trúng xà, qua đó dâng tấm vé vào vòng 3 Carabao Cup cho đối thủ đang thi đấu tại giải hạng tư. Ở mùa này, MU chỉ còn chinh chiến ở 2 đấu trường, đó là Premier League và FA Cup.

Chứng kiến phong độ thảm họa của Onana và Altay Bayindir, MU nhiều khả năng đẩy nhanh việc chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp.