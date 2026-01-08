'Hiện tượng Brazil' ở Premier League

Tiền đạo Igor Thiago đang viết nên một chương lịch sử mới cho các cầu thủ Brazil tại Premier League.

Thiago rực sáng ở Brentford. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 8/1, Brentford giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Sunderland. Igor Thiago là ngôi sao của đội khách với cú đúp, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại Premier League mùa giải năm nay lên con số 16.

Thành tích này giúp Thiago vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá Brazil từng thi đấu tại Anh như Roberto Firmino, Gabriel Martinelli và Matheus Cunha, những cầu thủ đều từng ghi tối đa 15 bàn trong một mùa giải Premier League.

Theo thống kê của ESPN, chưa từng có cầu thủ Brazil nào ghi nhiều bàn thắng đến vậy trong một mùa giải tại Premier League. Trước Thiago, giải đấu này từng chứng kiến nhiều ngôi sao tấn công đến từ xứ sở samba như Gabriel Jesus, Richarlison hay Philippe Coutinho, song không ai chạm tới cột mốc mà tiền đạo của Brentford vừa thiết lập.

Đáng chú ý, Thiago có thể lập hat-trick thứ hai liên tiếp tại Premier League nếu không bị thay ra sớm. Trước đó, anh vừa ghi ba bàn vào lưới Everton ở trận đấu thuộc vòng 20.

Thiago đang trải qua mùa giải đầy ấn tượng với tư cách là trung phong số một của Brentford, trong bối cảnh đội bóng lần lượt chia tay Ivan Toney, Bryan Mbeumo và Yoane Wissa.

Anh được Brentford chiêu mộ từ Club Brugge với mức phí khoảng 30 triệu bảng vào mùa hè 2024, nhưng từng phải nghỉ thi đấu trọn vẹn mùa giải đầu tiên vì chấn thương.

