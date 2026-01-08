Cựu sao MU chuyền chính xác 100%

|
Lindelof ghi dấu ấn tại Aston Villa.
Dù kiểm soát bóng và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, thầy trò HLV Unai Emery vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà.
Ở trận đấu này, trung vệ Victor Lindelof của Aston Villa để lại dấu ấn rõ nét ở khả năng luân chuyển bóng. Theo Opta, tuyển thủ người Thụy Điển chuyền chính xác 85 đường chuyền, đạt tỷ lệ thành công 100%.
Đây là thành tích tốt nhất tại Premier League kể từ màn trình diễn của Aymeric Laporte cho Man City trước Everton vào tháng 2/2022.
Từ một pha làm tường của Lindelof, tiền vệ Youri Tielemans có cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng lại sút vọt xà đáng tiếc.
Bên kia sân, Crystal Palace cũng có những thời điểm phản công nguy hiểm, song thủ thành Dean Henderson tiếp tục là điểm tựa vững chắc trong khung gỗ khi cản phá nhiều tình huống nguy hiểm cho đội chủ nhà.
Lindelof chia tay MU để gia nhập Aston Villa vào mùa hè vừa qua. Trung vệ 31 tuổi này có 15 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này cho CLB mới.
Trận hòa 0-0 khiến Aston Villa chững lại trong cuộc đua vô địch dù đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Emery kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
