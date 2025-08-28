HLV đội hạng Tư: 'MU đang đi đúng hướng'

HLV David Artell (Grimsby Town) dành những lời khen ngợi cho Manchester United sau khi đội bóng của ông tạo nên cú sốc lớn tại vòng 2 cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup).

Chiến thắng của Grimsby trước MU, là một cú sốc lớn cho bóng đá Anh.

Rạng sáng 28/8, Manchester United để Grimsby cầm hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, sau đó thua 11-12 ở loạt luân lưu. Sau trận đấu tại sân Bloomfield Road, HLV David Artell nói: “Nhìn xem, Manchester United là một đội bóng tuyệt vời. Họ có một HLV xuất sắc và đang đi đúng hướng, điều đó rất rõ ràng”.

"Manchester United có những cầu thủ tốt, một HLV giỏi và họ sẽ trở lại đúng quỹ đạo thôi", HLV David Artell chia sẻ thêm. Ông cũng tự hào về đội ngũ của mình: “Grimsby Town có một nhóm cầu thủ tuyệt vời, những người muốn chơi cho câu lạc bộ này, muốn sống ở khu vực này và không ngừng cải thiện mỗi ngày”.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không biết tại sao đội bóng lại để Grimsby có nhiều khoảng trống như vậy. Chúng tôi bắt đầu trận đấu mà không bắt nhịp được cường độ. Đội hoàn toàn mất phương hướng”.

Amorim cũng công nhận thực tế: “Đội bóng xuất sắc hơn đã thắng hôm nay”.

Lời phát biểu này cho thấy sự thất vọng của Amorim, khi Manchester United thất bại trước đội bóng hạng dưới hơn mình tới 3 bậc. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, MU thua một đội bóng hạng Tư (League Two) ở cúp Liên đoàn Anh.