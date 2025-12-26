Bức ảnh gây sốt của Pep Guardiola

Buổi kiểm tra cân nặng định kỳ của Man City mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Bức ảnh bỗng gây sốt ở Man City.

Ngày 25/12, hình ảnh các cầu thủ Man City xếp hàng lên bàn cân tại trung tâm huấn luyện được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tại Man City, việc kiểm tra cân nặng và thể trạng được ban huấn luyện duy trì đều đặn trong suốt mùa giải, đặc biệt ở những giai đoạn nhạy cảm như sau kỳ nghỉ hoặc trước các chuỗi trận quan trọng.

Mỗi cầu thủ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ số về cân nặng, tỷ lệ mỡ và thể lực tổng thể. Chỉ cần vượt ngưỡng cho phép, cầu thủ đó có thể phải đối mặt với án phạt hoặc phải thực hiện các bài tập bổ sung riêng biệt.

Bức ảnh gây “sốt” cho thấy thủ thành Gianluigi Donnarumma đứng nghiêm túc trên bàn cân trước sự quan sát của Guardiola, trong khi các đồng đội phía sau chăm chú theo dõi. Khung cảnh này nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Nguyên nhân bắt nguồn từ phát biểu gây chú ý của HLV Pep Guardiola sau chiến thắng 3-0 trước West Ham. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông sẽ phạt nặng bất kỳ cầu thủ nào tăng cân sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Giới chuyên môn cho rằng đây chính là một trong những yếu tố then chốt giúp Man City duy trì sự ổn định và cường độ thi đấu đáng kinh ngạc trong nhiều mùa giải liên tiếp.

