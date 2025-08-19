Rebekah 'bật mí' điểm đến bất ngờ của Vardy

Cựu tuyển thủ Anh Jamie Vardy hiện là cầu thủ tự do, vẫn đang cân nhắc các lời đề nghị từ nhiều CLB lớn. Cô vợ Rebekah tỏ ý muốn chồng thi đấu tại Italy.

Vợ Vardy muốn tắm nắng tại Địa Trung Hải.

Nhà vô địch Serie A Napoli mới đây đưa Vardy vào danh sách lựa chọn sau khi Romelu Lukaku dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu ba tháng. Nicolas Jackson của Chelsea cũng là một mục tiêu khác, nhưng thương vụ này có thể quá tốn kém.

Vợ của Vardy, Rebekah, dường như để lộ vài manh mối về sự chuyển biến bất ngờ này hồi tháng trước. Trong kỳ nghỉ gia đình tại Bồ Đào Nha, cô dừng chân ở Italy và chia sẻ hình ảnh diện chiếc váy ôm sát khoe vóc dáng ấn tượng. Bạn thân của Rebekah suy đoán thích Italy và khoe ảnh là thông điệp nhắc chồng rằng mình thích nơi đây.

Tấm ảnh đầy ẩn ý của Rebekah dành cho Vardy như kiểu: Đây là nhà chúng mình.

Người đẹp 43 tuổi đăng tải nhiều bức ảnh về chuyến đi cùng Jamie, nơi họ còn gặp gỡ bạn bè thân thiết của anh như Harry Maguire và James Maddison. Vợ chồng Vardy trước đó cũng tận hưởng vài tuần nghỉ ngơi tại biệt thự trị giá 9,7 triệu bảng ở Algarve.

Đầu tháng này, Rebekah khiến mạng xã hội bùng nổ đồn đoán khi đăng tải hình ảnh ba trong số các con của cô diện áo đấu Inter Miami trên Instagram, kèm biểu tượng cảm xúc mặt cười đeo kính râm.

Động thái này khiến nhiều người tin rằng Vardy sắp gia nhập đội hình đầy sao của CLB Mỹ, nơi Lionel Messi sát cánh cùng các cựu đồng đội Barcelona như Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận CLB đã phủ nhận hoàn toàn, nói với Daily Mail rằng “không có chuyện Vardy đến Inter Miami”.

Vardy rời Leicester City cuối mùa trước sau một chặng đường huy hoàng, ghi 200 bàn sau 500 trận, giành chức vô địch Premier League và FA Cup, còn bản thân anh giành danh hiệu Vua phá lưới năm 2020. Nhờ thể lực, tính chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu, Vardy vẫn được coi là lựa chọn hấp dẫn với những đội bóng hàng đầu bất chấp tuổi tác.