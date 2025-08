Vợ vua phá lưới Ngoại hạng Anh 'lập mưu' giúp chồng đá cặp với Messi

Jamie Vardy, 38 tuổi, hiện vẫn tìm kiếm bến đỗ mới sau khi khép lại quãng thời gian 13 năm gắn bó với Leicester City trong mùa hè này. Chân sút kỳ cựu, một huyền thoại của đội bóng vùng Midlands và từng khoác áo tuyển Anh, được liên hệ với nhiều đội bóng khác nhau trong kỳ chuyển nhượng, bao gồm cả Manchester United.

Tuy nhiên, nếu những gợi ý từ mạng xã hội của Rebekah là đáng tin, có vẻ như Vardy có thể sẽ sang Mỹ thi đấu. Người hâm mộ tin rằng bức ảnh 3 đứa con nhà Vardy khoác áo Inter Miami là dấu hiệu cho thấy chân sút 38 tuổi sắp gia nhập đội bóng ngôi sao của giải MLS trong mùa hè này.

Inter Miami, đội bóng có sự góp vốn của David Beckham, hiện sở hữu những cái tên lừng danh như Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba và Sergio Busquets. Gần đây, họ cũng vừa chiêu mộ tuyển thủ Argentina, Rodrigo De Paul từ Atletico Madrid.

Tuy vậy, khả năng Vardy chuyển sang Mỹ để gia nhập Inter Miami là điều rất khó xảy ra. Một nguồn tin thân cận với đội bóng này thậm chí còn cho biết “không đời nào” Vardy sẽ gia nhập Inter Miami và rằng “chẳng ai ở đây biết anh ta là ai cả”.

Vardy từng được đồn đoán gia nhập Wrexham - đội bóng thuộc quyền sở hữu của các ngôi sao Hollywood - hiện chơi ở giải hạng Nhất Anh (Championship). Nhưng có vẻ như đội bóng xứ Wales đủ nhân sự trên hàng công sau khi chiêu mộ Josh Windass và Kieffer Moore. Đội bóng giàu truyền thống của Scotland, Rangers, cũng được nhắc đến như một bến đỗ tiềm năng cho Vardy sau khi họ bổ nhiệm HLV Russell Martin.

Mùa giải trước, Vardy ghi được 9 bàn và có 4 kiến tạo sau 35 lần ra sân tại Premier League. Anh rời Leicester với thành tích ấn tượng: 500 lần khoác áo đội bóng, 200 bàn thắng, cùng các danh hiệu như chức vô địch Premier League, FA Cup và giành vua phá lưới mùa giải 2019/20.

Tuy nhiên, điều đó cũng không thể giúp Vardy nổi tiếng tại Mỹ. Xem ra khát vọng ép chồng sang Mỹ của nàng WAG lắm chiêu Rebekah khó thành.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.