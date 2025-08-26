Bến đỗ bất ngờ của Vardy

Tiền đạo kỳ cựu Jamie Vardy có thể sang Serie A thi đấu ở mùa giải 2025/26.

Vardy đàm phán sang Italy chơi bóng. Ảnh: Reuters.

Sky Sports cho biết CLB Cremonese nỗ lực thuyết phục Vardy gia nhập đội trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tiền đạo người Anh nói lời chia tay Leicester City vào cuối mùa trước và hiện là cầu thủ tự do.

Điều này cho phép Cremonese gặp thuận lợi trong việc đàm phán với Vardy. Báo chí Italy nhận định việc chuyển đến chơi ở Serie A có thể là bước ngoặt thú vị cho tiền đạo này, nhất là khi anh có cơ hội làm việc với một HLV người Italy khác trong sự nghiệp.

Trước đó, Vardy là học trò cưng của HLV Claudio Ranieri. Cả hai giúp Leicester giành chức vô địch Premier League lịch sử ở mùa 2015/16. Vardy và Ranieri vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp cho đến hiện tại.

Dù đã bước sang tuổi 38, Vardy vẫn thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 10 bàn trong mùa giải 2024/25, trong đó có 9 bàn tại Premier League. Kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của Vardy đã được chứng minh qua những năm tháng đỉnh cao tại Premier League.

Cremonese vừa mới thăng hạng Serie A ở mùa này và hiện được dẫn dắt bởi HLV Davide Nicola. Đội bóng này khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước AC Milan cuối tuần trước.

