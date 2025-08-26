Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bước ngoặt tương lai của Isak

  • Thứ ba, 26/8/2025 10:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lãnh đạo của Newcastle có động thái quyết liệt để giữ chân tiền đạo Alexander Isak ở lại trong mùa hè này.

Newcastle muốn giữ Isak. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, một phái đoàn của Newcastle có cuộc gặp quan trọng với Isak tại nhà riêng của anh ở Northumberland. Cuộc gặp gỡ này có sự tham gia của đồng sở hữu Newcastle, Jamie Reuben, cùng Giám đốc Thể thao Jacobo Solis, nhằm thuyết phục Isak ở lại CLB.

Nội dung cuộc thảo luận xoay quanh đề nghị một hợp đồng mới, nếu Isak cam kết gắn bó với CLB trong mùa giải này. Đây được coi là động thái quan trọng trong nỗ lực đưa Isak trở lại đội hình chính của Newcastle, khi mùa giải Premier League 2025/26 đã khởi tranh.

Trước đó, Isak bày tỏ ý định muốn gia nhập Liverpool. Đội chủ sân Anfield gửi lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng đến Newcastle nhưng lập tức bị từ chối. Newcastle đã ra giá 150 triệu bảng cho bất kỳ đội nào muốn có Isak.

Động thái mạnh mẽ muốn rời đi của Isak đã gây phẫn nộ trong nội bộ CĐV Newcastle. Người hâm mộ đội bóng gọi Isak là "chuột" và đòi gạch tên chân sút này khỏi danh sách thi đấu trong cả mùa hiện tại.

Daily Mail cho biết Isak đang tập luyện tách biệt khỏi đội một Newcastle. Theo lý thuyết, Newcastle có thể không sử dụng Isak cho đến tháng 1/2026 như một hình phạt, nếu anh tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Nếu Isak quyết định chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng, anh sẽ phải bồi thường một số tiền lớn cho Newcastle.

4 bàn thắng của Newcastle nhấn chìm MU Rạng sáng 14/4, MU thảm bại 1-4 trước Newcastle trên sân St James' Park ở vòng 32 Premier League.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

isak Newcastle isak newcastle

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý