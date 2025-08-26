Bước ngoặt tương lai của Isak

Lãnh đạo của Newcastle có động thái quyết liệt để giữ chân tiền đạo Alexander Isak ở lại trong mùa hè này.

Newcastle muốn giữ Isak. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, một phái đoàn của Newcastle có cuộc gặp quan trọng với Isak tại nhà riêng của anh ở Northumberland. Cuộc gặp gỡ này có sự tham gia của đồng sở hữu Newcastle, Jamie Reuben, cùng Giám đốc Thể thao Jacobo Solis, nhằm thuyết phục Isak ở lại CLB.

Nội dung cuộc thảo luận xoay quanh đề nghị một hợp đồng mới, nếu Isak cam kết gắn bó với CLB trong mùa giải này. Đây được coi là động thái quan trọng trong nỗ lực đưa Isak trở lại đội hình chính của Newcastle, khi mùa giải Premier League 2025/26 đã khởi tranh.

Trước đó, Isak bày tỏ ý định muốn gia nhập Liverpool. Đội chủ sân Anfield gửi lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng đến Newcastle nhưng lập tức bị từ chối. Newcastle đã ra giá 150 triệu bảng cho bất kỳ đội nào muốn có Isak.

Động thái mạnh mẽ muốn rời đi của Isak đã gây phẫn nộ trong nội bộ CĐV Newcastle. Người hâm mộ đội bóng gọi Isak là "chuột" và đòi gạch tên chân sút này khỏi danh sách thi đấu trong cả mùa hiện tại.

Daily Mail cho biết Isak đang tập luyện tách biệt khỏi đội một Newcastle. Theo lý thuyết, Newcastle có thể không sử dụng Isak cho đến tháng 1/2026 như một hình phạt, nếu anh tìm được bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Nếu Isak quyết định chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng, anh sẽ phải bồi thường một số tiền lớn cho Newcastle.

4 bàn thắng của Newcastle nhấn chìm MU Rạng sáng 14/4, MU thảm bại 1-4 trước Newcastle trên sân St James' Park ở vòng 32 Premier League.