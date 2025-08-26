Hơn 1 triệu lượt xem bàn thắng đẳng cấp của Liverpool

Tài năng 16 tuổi Rio Ngumoha khiến CĐV Liverpool vỡ òa cảm xúc với pha lập công ở phút bù giờ cuối hiệp hai trong chiến thắng 3-2 trước Newcastle tại vòng 2 Premier League.

Liverpool có thắng lợi cảm xúc trước Newcastle. Ảnh: Reuters.

Phút 90+10 trận đấu diễn ra vào rạng sáng 26/8, Liverpool tạo nên một trong những bàn đẹp nhất ở vòng 2 Premier League.

Các cầu thủ đội khách thực hiện ban bật nhuần nhuyễn ở giữa sân, trước khi đưa bóng đến chân Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập căng ngang, Dominik Szoboszlai bỏ bóng tinh tế, tạo cơ hội cho tài năng trẻ Ngumoha đệm bóng tung lưới Newcastle, ấn định tỷ số 3-2.

Trên mạng xã hội, bàn thắng của Liverpool trở nên viral trên khắp các nền tảng, thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau vài tiếng. Riêng tài khoản chính thức của Liverpool đã có hơn 300.000 lượt xem lại bàn của Ngumoha.

CĐV Liverpool cũng ca ngợi bàn thắng đẹp mắt của đội nhà. Một tài khoản viết: "Pha dàn xếp đẳng cấp, quá ấn tượng". CĐV khác lên tiếng: "Thứ bóng đá cảm xúc mà chúng ta muốn thấy là đây". Người hâm mộ khác nhận xét: "Ngumoha thực sự tiềm năng, cậu ấy chọn đúng vị trí và ra chân quyết đoán".

Với pha lập công này, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Premier League, chỉ sau James Vaughan, James Milner và Wayne Rooney. Hiện tại, tài năng của Liverpool mới 16 tuổi 361 ngày.

Liverpool trải qua trận đấu đầy khó khăn trên sân St. James' Park của Newcastle. Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike và Ngumoha là ba cầu thủ ghi bàn cho đội bóng của HLV Arne Slot.

Chiến thắng này giúp Liverpool xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 6 điểm, ngang thành tích với Arsenal và Tottenham.

