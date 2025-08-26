Flick vắng mặt khi được vinh danh HLV hay nhất năm

Với những thành tích nổi bật cùng Barcelona trong mùa giải vừa qua, Hansi Flick được tạp chí Sport BILD của Đức vinh danh bằng giải thưởng “HLV của năm”.

HLV Flick đã giúp Barcelona có mùa giải thành công

Sự kiện diễn ra tại Hamburg với sự tham dự của 700 khách mời, trong đó có huyền thoại quần vợt Boris Becker - người được trao giải ở hạng mục huyền thoại. Thế nhưng, Flick không thể góp mặt trực tiếp tại buổi gala và ông đã nhận giải qua cuộc gọi video. Với mùa giải mới đang diễn ra, nhà cầm quân người Đức quyết định ở lại Barcelona để tập trung chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Kể từ khi thay thế Xavi Hernandez trên băng ghế huấn luyện, Flick tạo nên một cuộc cách mạng thực sự tại Barcelona. Dù mới chỉ nắm quyền chưa đầy một năm, Flick đem đến những thay đổi toàn diện trong cách vận hành, lối ứng xử cũng như tinh thần gắn kết giữa các cầu thủ.

Dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều ngôi sao từng sa sút phong độ đã tìm lại được sức sống, mới nhất là Ferran Torres. Cuộc cách mạng ấy nhanh chóng mang lại thành công. Mùa trước, Barcelona thâu tóm cú ăn ba quốc nội và tiến thẳng tới bán kết UEFA Champions League.

Danh hiệu Bild tôn vinh Flick đến chỉ một tháng trước lễ trao giải Quả bóng vàng ở Paris, nơi Barcelona được kỳ vọng sẽ thống trị. Những cái tên như Raphinha, Lamine Yamal và Pedri đều được đánh giá cao trong cuộc bầu chọn, với Yamal nổi lên như một trong hai ứng viên hàng đầu.

Về phía Hansi Flick, ông cũng là ứng viên sáng giá cho danh hiệu “HLV của năm” tại QBV. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của ông sẽ là Luis Enrique – người đã đưa PSG lần đầu tiên vô địch Champions League mùa trước.