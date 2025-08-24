HLV Flick và Barcelona mâu thuẫn chuyển nhượng

Theo Sport, Barcelona lên kế hoạch bán tiền vệ trẻ Marc Casado bất chấp HLV Hansi Flick nhiều lần bày tỏ mong muốn giữ anh ở lại.

HLV Flick mâu thuẫn với Barca về trường hợp của Marc Casado.

Barca trải qua kỳ chuyển nhượng hè khó khăn khi hụt mục tiêu Nico Williams. Họ kịp mang về thủ môn Joan Garcia, tài năng trẻ Roony Bardghji và đặc biệt là mượn thành công Marcus Rashford từ Manchester United.

Tuy nhiên, tình hình tài chính bết bát khiến đội bóng gặp trở ngại lớn trong việc đăng ký cầu thủ. Cá nhân Rashford chỉ kịp được đăng ký hợp lệ ngay trước trận mở màn La Liga thắng Mallorca 3-0 hôm 17/8.

Chủ tịch Joan Laporta vì thế tập trung vào việc thanh lý nhân sự để giải quyết tình hình. Casado - tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia, hiện lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng La Liga, Premier League và cả Marseille ở Ligue 1.

Dù từng nghỉ gần 2 tháng mùa trước vì chấn thương đầu gối, Casado vẫn được Flick tin dùng trong những lần cần xoay tua nhân sự. Nguồn tin khẳng định Flick đánh giá cao tài năng của Casado, cũng như tố chất thủ lĩnh, cá tính mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Chiến lược gia người Đức muốn Casado là một phần trong kế hoạch mùa này. Tuần trước, ông khẳng định: "Tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Tôi không nghĩ Casado muốn ra đi, và bản thân tôi cũng muốn giữ cậu ấy ở lại. Mùa giải sẽ rất khắc nghiệt, chúng tôi cần mọi cầu thủ".

Mâu thuẫn giữa nhu cầu tài chính của BLĐ và mong muốn chuyên môn của Flick khiến tương lai Casado khó đoán.